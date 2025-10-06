El hermano de Mbappé hizo el gol de Lille que amargó al PSG, puntero de la Ligue1

Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
Un gol de Ethan Mbappé a cinco minutos del final, le dio el empate 1-1 a Lille en su casa ante el PSG. El hermano de Kylian estuvo varios años en la cantera del equipo parisino, pero se fue ante la falta de oportunidades y amargó al equipo de Luis Enrique. PSG sigue siendo el líder del torneo con 16 puntos, seguido por Marsella (el sábado le había ganado 3-0 a Metz), Estrasburgo (goleó 5-0 a Angers) y Lyon (perdió 1-2 con Toulouse), que están un punto por debajo.
