Nuevo capítulo entre el Pincha y Mengao con una denuncia de por medio

Espert bajó su candidatura: tras las denuncias y presiones internas
En los últimos días, Estudiantes se desayunó la sorpresiva noticia de que Aldo Sergio Parodi, referente de la ONG Deporte Sin Drogas, presentó una denuncia ante la fiscal federal de La Plata, Ana María Russo, por la supuesta violación de la Ley N.º 26.912, que regula el control antidopaje en el deporte argentino. La presentación apunta al partido de Libertadores entre Estudiantes y Flamengo, en la revancha de cuartos de final.
Siguiendo esta línea, según el denunciante no se habrían realizado controles antidoping, lo que configura un escenario de “doping colectivo” y una violación a la legislación vigente.
Por su parte, según la información que trascendió, el doping se realizó como es habitual, aunque desde el ente organizador y ambas Instituciones no han dado a conocer ningún comunicado y respuesta.
En el escrito judicial, Parodi señala como responsables al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al ministro de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, en su rol de autoridad de aplicación de la Ley 26.912.
“Argentina carece de laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), y por ello no hubo control en el relevante partido internacional entre Estudiantes y Flamengo. Esto constituye un grave incumplimiento legal”, sostiene el denunciante en el documento.
A su vez, Parodi argumenta que esta carencia permitió que en el encuentro de Copa Libertadores -considerado de relevancia internacional- no existiera fiscalización antidopaje en la jurisdicción local, lo que, a su juicio, “facilita el accionar mafioso y vulnera la integridad de las competencias deportivas”.
Por último, El referente de Deporte Sin Drogas pidió que se dé intervención a organismos internacionales como la Agencia Mundial Antidopaje y el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). En su denuncia, cuestiona la validez de los torneos organizados por Conmebol y AFA, al sostener que “si no hay control, hay fraude.
Cabe recordar, que el fisicoculturista fue quien denunció semanas atrás dopaje seguido de muerte de Locomotora Oliveras y logró frenar su cremación.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
