Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

El drama de una vecina por la falta de accesibilidad en los edificios públicos de La Plata

El drama de una vecina por la falta de accesibilidad en los edificios públicos de La Plata
8 de Octubre de 2025 | 16:16

Escuchar esta nota

Una vecina de La Plata atravesó un verdadero drama al momento de acudir a diferentes dependencias del Estado. La mujer, que se encuentra en silla de ruedas, debió sortear una serie de complicaciones para poder realizar una presentación en la sede de Delitos Complejos, ubicada en 1 entre 59 y 60. "No cuentan con acceso para discapacitados, siendo obligatorio por ley", explicó una testigo en diálogo con este medio.   

Según relataron a Diario EL DIA, el problema se extiende a una gran cantidad de edificios provinciales como es el caso del Registro Civil o el Registro de las Personas, y también en fiscalías, Tribunales, sedes de la Policía y en el Colegio de Abogados. “Ninguno cuenta con acceso para discapacitados”, advirtieron.

En ese sentido, explicaron que la situación se hizo evidente cuando fue convocada a uno de estos edificios: “Una persona en silla de ruedas no tiene posibilidad de ingresar a ninguno de esos edificios, y te exigen que para ratificar una denuncia lo hagas de forma presencial. Yo salía de testigo de una amiga y era imposible”.

Ante la imposibilidad de acceder, contó que debió ser trasladada por personal judicial a otra dependencia: “Nos hicieron ir a otras oficinas con cochera y en planta baja para poder ingresar por ahí. El personal pidió una oficina prestada para poder tomarme testimonio”.

El testigo también aseguró que trabajadores judiciales y policías le confirmaron que la problemática es recurrente y que ya se han presentado pedidos formales para que se construyan rampas, sin obtener respuestas. 

Además de la falta de rampas, señalaron que las puertas son estrechas, los escritorios obstaculizan el paso y los ascensores no permiten el ingreso de una silla de ruedas: “En el Colegio de Abogados, por ejemplo, hay escalones antes de los ascensores, que son tan chicos que no entra una silla. Me dijeron que tras el incendio iban a modificar todo, pero nunca pasó”.

LE PUEDE INTERESAR

La Fiesta Provincial del Inmigrante: llega el Desembarco simbólico, el momento más emotivo

LE PUEDE INTERESAR

"Para verte Gambetear...": fiesta maradoniana en La Plata

A la falta de accesibilidad se suma otro inconveniente: los números telefónicos de muchos organismos públicos no están actualizados en sus páginas oficiales, lo que dificulta cualquier tipo de trámite o reclamo. Así, concluyeron: “Me pareció un tema importante para hacer público y masivo. Si hacés una nota sobre eso, pasame el enlace que lo difundo por todos lados”.

El reclamo pone sobre la mesa la problemática existente por la falta de aplicación de la Ley Nacional de Accesibilidad (N° 24.314), que establece la obligación de garantizar el acceso físico de las personas con discapacidad a todos los edificios públicos del país.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, complicado: detalles del contrato millonario que habría firmado con Machado, el empresario extraditado por narcotráfico

Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25

Bautista Merlini: “Queremos algo más que salvarnos del descenso”

Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata

Cuenta DNI activó este miércoles descuentos en un supermercado y en farmacias y perfumerías: reintegro, tope y más

¿Internan a Mónica Farro? Preocupa su salud tras realizarse "estudios de urgencia"

Duelo sin fin: “Aún nos cuesta creer lo que pasó”
+ Leidas

Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25

Grave denuncia de bullying a nene de 7 años en La Plata: de golpizas e intento de abuso al miedo y las pesadillas

Duelo sin fin: “Aún nos cuesta creer lo que pasó”

EN VIVO | Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata

Sigue el clima cambiante en La Plata: miércoles con sol pero... ¿cuándo vuelven las lluvias?

Estudiantes y la Copa 2026: el objetivo está complicado
Últimas noticias de La Ciudad

El Tren Roca no llegará ni saldrá de La Plata este fin de semana: qué pasó

EN VIVO | Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

VTV en Provincia: tras el aumento, quiénes pueden tener descuentos de 50% y hasta 100%

La Fiesta Provincial del Inmigrante: llega el Desembarco simbólico, el momento más emotivo
Espectáculos
“Me tengo fe, la voy a sacar dos veces”: Alejandro Cipolla apunta a la prisión domiciliaria de More Rial
El meteorólogo Matías Bertolotti criticó la Peregrinación de Luján y desató polémica en redes: "Es denigrante"
Se conoció la millonaria cifra que pidió Wanda Nara por su entrevista con Dante Gebel
Richard Ashcroft y Oasis juntos en Argentina: un regreso esperado y la emoción de los fanáticos
Doloroso testimonio del periodista Daniel Fava sobre el calvario con su ex pareja, madre de su hijo: “Perdió la lógica y no tuvo límites”
Información General
El premio Nobel de Química 2025, para el hallazgo de una nueva arquitectura molecular
Nobel de Física 2025: para logros en mecánica cuántica
El vapeo impulsa una ola de adicción a la nicotina
Pilotos vuelven a anunciar medidas de fuerza
¡Histórico! El oro supera por primera vez los 4.000 dólares por onza
Policiales
"Un palo verde" y "le robaron 30 kilos de cocaína": escalofriante testimonio del triple crimen narco
Salió del Albert Thomas y no volvió: desesperada búsqueda de una adolescente en La Plata
La Plata: fuga "descontrolada" en un camión robado y un choque que casi termina en tragedia
Los tremendos datos que reveló la autopsia sobre la muerte de Brenda Del Castillo
Identifican Alex y el Tarta, los prófugos por el triple crimen narco en Florencio Varela
Deportes
La Sub 20 Albiceleste golea 4 a 0 a Nigeria en los octavos de final del Mundial
“Miguel Ángel Russo, la sonrisa del fútbol”: un video inédito con su pequeña hija en brazos
Gimnasia suma a otro Barros Schelotto a su plantel de Primera División
"De por vida": por la piña a un árbitro de fútbol infantil en La Plata, extrema sanción al padre agresor
Estudiantes y la Copa 2026: el objetivo está complicado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla