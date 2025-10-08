El drama de una vecina por la falta de accesibilidad en los edificios públicos de La Plata

Diputados, en vivo | Cambios en la ley de DNU, Presupuesto, discapacidad y diversos pedidos de informes
Diputados, en vivo | Cambios en la ley de DNU, Presupuesto, discapacidad y diversos pedidos de informes
Salió del Albert Thomas y no volvió: desesperada búsqueda de una adolescente en La Plata
El Tren Roca no llegará ni saldrá de La Plata este fin de semana: qué pasó
"Un palo verde" y "le robaron 30 kilos de cocaína": escalofriante testimonio del triple crimen narco
Las boletas de Provincia llegaron a La Plata para su distribución: ¿cuándo se define si se reimprimen?
La Plata: fuga "descontrolada" en un camión robado y un choque que casi termina en tragedia
Diez años de prisión para Sabag Montiel por el intento de asesinato de Cristina Kirchner
Tras renunciar a su candidatura y ser imputado por lavado de dinero, Espert se toma licencia en Diputados
VTV en Provincia: tras el aumento, quiénes pueden tener descuentos de 50% y hasta 100%
“Miguel Ángel Russo, la sonrisa del fútbol”: un video inédito con su pequeña hija en brazos
“Me tengo fe, la voy a sacar dos veces”: Alejandro Cipolla apunta a la prisión domiciliaria de More Rial
Se conoció la millonaria cifra que pidió Wanda Nara por su entrevista con Dante Gebel
La Sub 20 Albiceleste golea 4 a 0 a Nigeria en los octavos de final del Mundial
Grave denuncia de bullying a nene de 7 años en La Plata: de golpizas e intento de abuso al miedo y las pesadillas
Una familia destrozada por "Bebé": buscan a una perrita en La Plata que viajó desde Luján tras la Peregrinación
VIDEO. Un auto chocó contra un poste y se partió en dos en la Ruta 11: murió un bebé de 2 años
El meteorólogo Matías Bertolotti criticó la Peregrinación de Luján y desató polémica en redes: "Es denigrante"
Doloroso testimonio del periodista Daniel Fava sobre el calvario con su ex pareja, madre de su hijo: “Perdió la lógica y no tuvo límites”
Richard Ashcroft y Oasis juntos en Argentina: un regreso esperado y la emoción de los fanáticos
La Fiesta Provincial del Inmigrante: llega el Desembarco simbólico, el momento más emotivo
EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25
Gimnasia suma a otro Barros Schelotto a su plantel de Primera División
El drama de una vecina por la falta de accesibilidad en los edificios públicos de La Plata
Para ponerse al día con APR, extienden el plazo de la moratoria: cuáles son los beneficios
Los tremendos datos que reveló la autopsia sobre la muerte de Brenda Del Castillo
Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata
VIDEO. Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país
Caso $LIBRA: ordenan analizar los teléfonos celulares de Javier Milei y hermana Karina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una vecina de La Plata atravesó un verdadero drama al momento de acudir a diferentes dependencias del Estado. La mujer, que se encuentra en silla de ruedas, debió sortear una serie de complicaciones para poder realizar una presentación en la sede de Delitos Complejos, ubicada en 1 entre 59 y 60. "No cuentan con acceso para discapacitados, siendo obligatorio por ley", explicó una testigo en diálogo con este medio.
Según relataron a Diario EL DIA, el problema se extiende a una gran cantidad de edificios provinciales como es el caso del Registro Civil o el Registro de las Personas, y también en fiscalías, Tribunales, sedes de la Policía y en el Colegio de Abogados. “Ninguno cuenta con acceso para discapacitados”, advirtieron.
En ese sentido, explicaron que la situación se hizo evidente cuando fue convocada a uno de estos edificios: “Una persona en silla de ruedas no tiene posibilidad de ingresar a ninguno de esos edificios, y te exigen que para ratificar una denuncia lo hagas de forma presencial. Yo salía de testigo de una amiga y era imposible”.
Ante la imposibilidad de acceder, contó que debió ser trasladada por personal judicial a otra dependencia: “Nos hicieron ir a otras oficinas con cochera y en planta baja para poder ingresar por ahí. El personal pidió una oficina prestada para poder tomarme testimonio”.
El testigo también aseguró que trabajadores judiciales y policías le confirmaron que la problemática es recurrente y que ya se han presentado pedidos formales para que se construyan rampas, sin obtener respuestas.
Además de la falta de rampas, señalaron que las puertas son estrechas, los escritorios obstaculizan el paso y los ascensores no permiten el ingreso de una silla de ruedas: “En el Colegio de Abogados, por ejemplo, hay escalones antes de los ascensores, que son tan chicos que no entra una silla. Me dijeron que tras el incendio iban a modificar todo, pero nunca pasó”.
LE PUEDE INTERESAR
La Fiesta Provincial del Inmigrante: llega el Desembarco simbólico, el momento más emotivo
LE PUEDE INTERESAR
"Para verte Gambetear...": fiesta maradoniana en La Plata
A la falta de accesibilidad se suma otro inconveniente: los números telefónicos de muchos organismos públicos no están actualizados en sus páginas oficiales, lo que dificulta cualquier tipo de trámite o reclamo. Así, concluyeron: “Me pareció un tema importante para hacer público y masivo. Si hacés una nota sobre eso, pasame el enlace que lo difundo por todos lados”.
El reclamo pone sobre la mesa la problemática existente por la falta de aplicación de la Ley Nacional de Accesibilidad (N° 24.314), que establece la obligación de garantizar el acceso físico de las personas con discapacidad a todos los edificios públicos del país.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí