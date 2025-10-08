Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Las boletas de Provincia llegaron a La Plata para su distribución: ¿cuándo se define si se reimprimen?

8 de Octubre de 2025 | 16:36

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires realizó una audiencia clave este miércoles en La Plata para tratar el pedido de La Libertad Avanza (LLA) de reimprimir las boletas tras la baja de José Luis Espert y el intento de que Diego Santilli encabece la lista. 

El juez federal Alejo Ramos Padilla, a cargo del proceso electoral, anticipó la complejidad de la decisión, advirtiendo que en experiencias previas la impresión de una boleta única insumió unos 15 días, lo cual pone en tensión los tiempos para garantizar la logística del acto electoral. 

Posiciones encontradas

La Libertad Avanza reclamó la reimpresión, argumentando que están en condiciones de asumir el costo y que su reclamo responde a la necesidad de actualizar la lista electoral. 

Fuerza Patria, representada por su apoderado Eduardo López Wesselhoefft, se opuso rotundamente, planteando que modificar las boletas en este tramo del proceso podría comprometer la integridad del acto electoral y alterar el orden público. 

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, aseguró que hay fondos presupuestarios disponibles para afrontar el gasto que implique reimprimir boletas si la Justicia lo decide. 

Según un informe oficial del Ministerio del Interior, el costo estimado para reimprimir las boletas electorales con los nuevos candidatos podría superar los $12.169.655.000. 

Qué decisión se espera y sus implicancias

Ramos Padilla anunció que la resolución se daría entre este miércoles y jueves, y dejó explícito que se tomarán en cuenta aspectos logísticos, técnicos y jurídicos para no afectar el correcto desarrollo del proceso electoral. 

De aprobarse la reimpresión, el desafío será enorme: distribuir nuevas boletas, coordinar con el Correo Argentino y ajustar los plazos para que todos los electores bonaerenses reciban los instrumentos de votación adecuados. Si se rechaza, la estrategia de LLA quedará limitada a otras vías legales. 

La decisión final no sólo definirá el diseño de la boleta que usarán millones de votantes en Buenos Aires el 26 de octubre, sino que podría sentar precedentes para futuros pedidos similares en procesos electorales apretados de tiempo.

