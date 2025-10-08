Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

El juvenil Pincha fue titular en el triunfo de la Selección y se convirtió en uno de los pilares del equipo que clasificó tras 14 años

La Sub 20 de Argentina goleó 4 a 0 a Nigeria y se enfrentará a México en los cuartos de final del Mundial
8 de Octubre de 2025 | 18:27

Argentina se floreó ante Nigeria con una actuación que ilusiona porque los pibes de Diego Placente golearon 4-0 al elenco africano y enfrentarán a México por los cuartos de final del Mundial Sub 20, luego de que La Tri se impuso a Chile este martes por 4-1 en Valparaíso.

La Selección dominó el trámite desde el comienzo en el Estadio Nacional de Santiago por el gol de Alejo Sarco al minuto de juego. Maher Carrizo amplió distancias con un doblete y Mateo Silvetti, que ingresó desde el banco, puso cifras definitivas en el complemento. Volverá a este escenario el sábado desde las 20 para medirse al plantel mexicano en el choque más atractivo de los cuartos. 

En el inicio del partido, apareció el número 9, Alejo Sarco, en una buena jugada colectiva, que se ensució y terminó con Dylan Gorosito tocando al medio, por una mala salida del arquero, Ebenezer Harcourt, para el delantero argentino.

En el minuto 22, Maher Carrizo, de Vélez, le pegó de zurda al palo del arquero por el costado de la barrera. Argentina gana 2-0 antes de la media hora del partido.

Recién pasada la media hora, Álvaro Montoro terminó con un golpe en el hombro, tras una jugada por la derecha. En su lugar entró Gianluca Prestianni. El 10 de Argentina se retiró muy dolorido y con lágrimas en los ojos.

A los 39 minutos, el árbitro italiano Maurizio Mariani fue al monitor por un pisotón de Ramírez, pero tras la revisión decidió no sancionar penal. La jugada fue al límite y se salvó el conjunto de Placente. Luego, Tahir Maigana, el más peligroso en el ataque nigeriano, la tuvo tras un pase entre líneas que lo dejó habilitado por la mínima. Por suerte, el remate salió cruzado afuera, al costado del palo.

En el final del primer tiempo hubo una impresionante salvada del arquero Santino Barbi, en una de las últimas del partido. El remate había sido de Daniel Daga, pero no pudo vencer al argentino.

Para el complemento, Argentina buscaba mantener el resultado en esa segunda parte, con otro cambio tras el ingreso de Tobías Andrada por Ian Subiabre, de un flojo partido.

Pese a que Nigeria buscaba recuperarse y crecía en el juego, con remates desde media distancia, la Selección llegó al tercero de la tarde. Delgado presionó alto, recuperó y asistió a Carrizo, que definió con calma en el mano a mano.

A los 21 minutos, Mateo Silvetti, que entró recién por el otro goleador del partido, hizo un jugadon individual al quedar mano a mano con el defensor de Nigeria, luego del pase de Prestianni. Tras gambetearlo, la puso contra el palo izquierdo del arquero. Argentina gana 4-0 y se está metiendo en cuartos tras 14 años.

En el minuto 41, tras un gran pase largo de Julio Soler, Silvetti quedó mano a mano y definió con clase por arriba, pero el arquero nigeriano evitó su doblete.

