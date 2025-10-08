“Me tengo fe, la voy a sacar dos veces”: Alejandro Cipolla apunta a la prisión domiciliaria de Morena Rial

El abogado y mejor amigo de Morena Rial, Alejandro Cipolla sostuvo que se “tiene fe” y espera “sacar dos veces” a la influencer de la cárcel, a pesar de que en esta ocasión, se encuentra detenida en el penal de Magdalena.

Respecto a su trabajo con su par Martín Leiro, consideró: “Tenemos la defensa ordenada, me llevo bien con el doctor Leiro, coincidimos en un montón de aspectos y es algo que consensuamos y eso está bueno porque cuando hay muchos abogados, no se llega al consenso”.

“Entiendo que es viable la atenuación y, en el caso de que bajen la prisión preventiva, la morigeración -atenuación o flexibilización de las condiciones impuestas-. No es un beneficio como la excarcelación porque va a estar presa, pero en la casa”, insistió sobre la medida y remató: “Me tengo fe, así como la saqué una vez, lo voy a hacer dos veces”.

En tanto, al cruce que Cipolla tuvo con el fiscal de la causa, Patricio Ferrari, contó: "Tuvimos un encontronazo por culpa de los dos. Él tiene un fuerte carácter y yo, la particularidad de que no me puedo callar la boca. Después le solicité las disculpas correspondientes”.

Asimismo, explicó que en el domicilio en donde viviría la joven con su hijo, en caso de conseguir la domiciliaria, también contará con la presencia de su actual pareja, Rodrigo: “Las veces que estuve con los dos, no lo vi tratarla mal, porque sino, hubiera interferido. Es una persona tímida y Morena es más avasallante, por lo menos cuando está conmigo”. No obstante, el abogado aseguró que el joven asistió al penal donde su novia se encuentra presa: “Fue a visitarla el domingo pasado”.