Richard Ashcroft y Oasis juntos en Argentina: un regreso esperado y la emoción de los fanáticos

A poco más de un mes del regreso de Oasis a Argentina, se confirmó la noticia más esperada: el telonero será Richard Ashcroft. El ex vocalista de The Verve acompañó a los hermanos Gallagher durante su gira en Europa y, ahora, retornará para sumarse a las presentaciones en River, en Chile y Brasil, según informaron.

Oasis llegará al Monumental el próximo 15 y 16 de noviembre con entradas agotadas. La emoción de los seguidores, con quienes se encontrarán después de más de 15 años, va en aumento y no conoce techo.

El público argentino, que tiene un espacio cómodo en el corazón de los Gallagher, como han revelado en entrevistas, espera con ansias no solo poder encontrarse con Oasis desde su separación en 2009, sino también con Richard Ashcroft.

El ex The Verve es un fanático confeso de Diego Maradona e hincha de Boca. En uno de los recitales con Oasis, le dedicó “Lucky man” al Diez. La última vez que visitó el país fue en el Personal Fest 2016.



