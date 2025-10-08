Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Espectáculos

Richard Ashcroft y Oasis juntos en Argentina: un regreso esperado y la emoción de los fanáticos

Richard Ashcroft y Oasis juntos en Argentina: un regreso esperado y la emoción de los fanáticos
8 de Octubre de 2025 | 15:38

Escuchar esta nota

A poco más de un mes del regreso de Oasis a Argentina, se confirmó la noticia más esperada: el telonero será Richard Ashcroft. El ex vocalista de The Verve acompañó a los hermanos Gallagher durante su gira en Europa y, ahora, retornará para sumarse a las presentaciones en River, en Chile y Brasil, según informaron. 

Oasis llegará al Monumental el próximo 15 y 16 de noviembre con entradas agotadas. La emoción de los seguidores, con quienes se encontrarán después de más de 15 años, va en aumento y no conoce techo. 

El público argentino, que tiene un espacio cómodo en el corazón de los Gallagher, como han revelado en entrevistas, espera con ansias no solo poder encontrarse con Oasis desde su separación en 2009, sino también con Richard Ashcroft. 

El ex The Verve es un fanático confeso de Diego Maradona e hincha de Boca. En uno de los recitales con Oasis, le dedicó “Lucky man” al Diez. La última vez que visitó el país fue en el Personal Fest 2016.


Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, complicado: detalles del contrato millonario que habría firmado con Machado, el empresario extraditado por narcotráfico

Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25

Bautista Merlini: “Queremos algo más que salvarnos del descenso”

Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata

Cuenta DNI activó este miércoles descuentos en un supermercado y en farmacias y perfumerías: reintegro, tope y más

¿Internan a Mónica Farro? Preocupa su salud tras realizarse "estudios de urgencia"

Duelo sin fin: “Aún nos cuesta creer lo que pasó”
+ Leidas

Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25

Grave denuncia de bullying a nene de 7 años en La Plata: de golpizas e intento de abuso al miedo y las pesadillas

Duelo sin fin: “Aún nos cuesta creer lo que pasó”

Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata

Sigue el clima cambiante en La Plata: miércoles con sol pero... ¿cuándo vuelven las lluvias?

Estudiantes y la Copa 2026: el objetivo está complicado

Así será el nuevo torneo que jugarán Los Pumas
Últimas noticias de Espectáculos

El meteorólogo Matías Bertolotti criticó la Peregrinación de Luján y desató polémica en redes: "Es denigrante"

Se conoció la millonaria cifra que pidió Wanda Nara por su entrevista con Dante Gebel

Doloroso testimonio del periodista Daniel Fava sobre el calvario con su ex pareja, madre de su hijo: “Perdió la lógica y no tuvo límites”

Tras confirmarse la llegada de Moria Casán, El Trece estaría a punto de perder a una de sus grandes figuras
Información General
El premio Nobel de Química 2025, para el hallazgo de una nueva arquitectura molecular
Nobel de Física 2025: para logros en mecánica cuántica
El vapeo impulsa una ola de adicción a la nicotina
Pilotos vuelven a anunciar medidas de fuerza
¡Histórico! El oro supera por primera vez los 4.000 dólares por onza
La Ciudad
VTV en Provincia: tras el aumento, quiénes pueden tener descuentos de 50% y hasta 100%
La Fiesta Provincial del Inmigrante: llega el Desembarco simbólico, el momento más emotivo
"Para verte Gambetear...": fiesta maradoniana en La Plata
Una familia destrozada por "Bebé": buscan a una perrita en La Plata que viajó desde Luján tras la Peregrinación
Para ponerse al día con APR, extienden el plazo de la moratoria: cuáles son los beneficios
Deportes
“Miguel Ángel Russo, la sonrisa del fútbol”: un video inédito con su pequeña hija en brazos
Gimnasia suma a otro Barros Schelotto a su plantel de Primera División
"De por vida": por la piña a un árbitro de fútbol infantil en La Plata, extrema sanción al padre agresor
Estudiantes y la Copa 2026: el objetivo está complicado
Arasa no fue suspendido y no hubo audios del VAR
Policiales
La Plata: fuga "descontrolada" en un camión robado y un choque que casi termina en tragedia
Los tremendos datos que reveló la autopsia sobre la muerte de Brenda Del Castillo
Identifican Alex y el Tarta, los prófugos por el triple crimen narco en Florencio Varela
VIDEO. Un auto chocó contra un poste y se partió en dos en la Ruta 11: murió un bebé de 2 años
Fuerte choque en La Plata dejó a un hombre hospitalizado 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla