Miguel Angel Russo, el capitán de aquel equipazo de 1982 que logró dos campeonatos

El capitán de aquel equipazo de 1982 que logró dos campeonatos
El Torneo Metropolitano de 1982 por esas cosas del fútbol argentino no culminó en el citado año, sino dos meses después. Más precisamente un 14 de febrero de 1983. Luego de 15 años Estudiantes era nuevamente campeón de un torneo argentino y de la mano de Carlos Salvador Bilardo.
Ese 14 de febrero de 1983 el Pincha vencía en el último partido 2-0 a Talleres, en Córdoba, con goles de José Luis Brown, de penal, y Hugo Gottardi. Con el triunfo mantuvo la diferencia sobre Independiente y dio la vuelta olímpica con un Bilardo levantando los brazos hacia el cielo y dedicándole el título a Osvaldo Zubeldía, su gran maestro, que había muerto en diciembre de 1982 en Colombia. Ese título catapultó al Narigón a la Seleccion Nacional.
Aquel equipo de Estudiantes era extraordinario, contaba con tres 10 en el campo: Sabella, Ponce y Trobbiani. Ganó 21 partidos, empató 12 y solamente perdió 3. Sumó 54 puntos de los 72 en juego, convirtió 50 goles y le metieron 18.
A lo largo del año, que estuvo plagado por varios acontecimientos inolvidables para nuestro país como el Mundial de España y el conflicto bélico en las Islas Malvinas, Estudiantes fue el mejor en todo sentido. Debió luchar a brazo partido con Independiente y Boca (para la mayoría de la prensa los grandes candidatos al título), pero el conjunto de Carlos Bilardo siempre dio respuestas a las "presiones" con no sólo grandes rendimientos colectivos sino resultados que daban la pauta de que era el gran equipo de ese Torneo Soberanía.
Como quedó dicho Estudiantes fue el mejor de todos. Pero el campeonato lo empezó a ganar esa noche del 11 de febrero de 1983 ante Vélez, tras la suspensión, cuando el Tata Brown con su gol de cabeza le dio la victoria al conjunto albirrojo. El triunfo dejó a Estudiantes a tiro del campeonato, hecho que terminó de sellar en Córdoba tres días despues: el 14 de febrero.
El plantel campeón contó con estos jugadores: Juan Carlos Delménico, Carlos Bertero, Julian Camino, José Luis Brown, Ruben Horacio Galletti, Miguel Angel Gette, Hugo Gottardi, Abel Herrera, Angel Landucci, Miguel Angel Lemme, Luis Malvarez, José Daniel Ponce, MIguel Angel Russo, Alejandro Sabella, Guillermo Trama, Marcelo Trobbiani, Hector Vargas, Ruben Agüero, Walter Perazzo, Sergio Gurrieri, Alberto Monzón, Jorge Llane, Claudio Gugnali, Daniel Martìnez,
