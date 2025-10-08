"Hasta siempre, Miguel querido": Estudiantes despidió a Miguel Ángel Russo

Estudiantes de La Plata despidió a Miguel Ángel Russo, referente de la institución como jugador y director técnico. Miguelo atravesaba una batalla contra el cáncer que lo dejó, las últimas dos semanas, internado en su casa y acompañado de su familia.

“Hasta siempre, Miguel querido. El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento”, indicaron desde la institución albirroja.

Hasta siempre, Miguel querido.



El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento. pic.twitter.com/hU44H0a8dS — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 8, 2025

La despedida de los jugadores

Jugadores y ex jugadores de Estudiantes se sumaron al último adiós a Russo, en medio de la conmoción por la triste noticia que mantiene al club y al fútbol argentino de luto. El primero fue Guido Carrillo, quien compartió la publicación de Estudiantes.

José Sosa siguió los pasos de Carrillo y Mauro Boselli, ex delantero pincharrata, sumó: "Descansa en paz, Miguel". Deian Veron, por su parte, escribió: "Mucha fuerza a la familia".