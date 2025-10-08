La Plata: fuga "descontrolada" en un camión robado y un choque que casi termina en tragedia

Reimpresión de boletas: "Entre hoy y mañana tomaremos una decisión", anunció Ramos Padilla
Reimpresión de boletas: "Entre hoy y mañana tomaremos una decisión", anunció Ramos Padilla
Escuchar esta nota
Una violenta secuencia se desató este mediodía en el cruce de las calles 79 y 119, cuando delincuentes que huían con un camión robado protagonizaron un accidente de tránsito que por poco termina en una tragedia, según relataron testigos.
Las fuentes indican que el vehículo (camión) había sido sustraído previamente, aunque los detalles del robo aún no se han confirmado públicamente. Al intentar escapar, los ladrones fueron perseguidos por la policía. En su fuga, el camión embistió otro automóvil en la intersección mencionada, lo que generó un fuerte impacto que puso en riesgo la integridad de quienes circulaban por la zona.
El camión chocó contra un auto, causando que éste volcara. La conductora del vehículo volcado resultó herida y fue asistida por personal sanitario en el lugar. Afortunadamente, sus lesiones no revisten riesgo de vida. La situación generó un gran despliegue policial y la tensión se multiplicó en pocos minutos.
Detenciones y enfrentamientos
Durante la fuga, los delincuentes continuaron el trayecto por calles de La Plata, generando alarma entre vecinos y transeúntes. Uno de los asaltantes fue detenido poco después del choque. El otro continuó su escape, pero con maniobras osadas se metió frente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en la calle 58 entre 7 y 8. Allí, terminó impactando contra un camión de reparto de bidones de agua, y finalmente fue reducido por la policía.
Según fuentes oficiales, ese segundo delincuente sufrió además una herida de arma de fuego en un brazo, aunque su estado no es crítico.
Vecinos de la zona expresaron su preocupación por lo que calificaron como una fuga “descontrolada”. La rápida intervención policial permitió controlar la situación antes de que escalaran los daños. El operativo se montó con móviles de la Policía Bonaerense y patrullas motorizadas, que participaron en la persecución.
Por ahora, la causa ha sido iniciada y el vehículo implicado secuestrado para pericias. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más información oficial sobre el robo inicial, cuántos ladrones estaban implicados, y si hubo complicidades.
