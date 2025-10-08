Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El meteorólogo Matías Bertolotti criticó la Peregrinación de Luján y desató polémica en redes: "Es denigrante"

8 de Octubre de 2025 | 16:30

Escuchar esta nota

Matías Bertolotti protagonizó una gran polémica por un lamentable comentario en contra de la Peregrinación de Luján, cuando se encontraba dando los datos del clima del lunes.

“Lo de la Peregrinación a Luján es denigrante, lo que hicieron, ¿no? Es terrible. Cuando les importa nada con tal de que ‘la fe me va a salvar’. ¿Ustedes vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas de la tormenta severa que se desató en la madrugada del domingo en determinados lugares de Gran Buenos Aires? Difícil”, comentó en TN.

Su comentario fue muy castigado en redes, quienes cuestionaron cómo el meteorólogo se refirió a la fe y a los fieles que participaron de la convocatoria. Lejos de arrepentirse por sus polémicos dichos, el meteorólogo redobló la apuesta en sus redes y le contestó a quienes lo criticaron.

"Vuelvo a decir lo mismo... una creencia no puede estar encima de una alerta naranja... la caminata nocturna se tenía que suspender por los peligros... se inundó, hubo gente con hipotermia y un rayo podría haber generado un desastre... Igual los insultos me los paso por los..", respondió a una cuenta que levantó el corte de su comentario.

En Instagram, un usuario le dejó un mensaje criticando su lamentable comentario: “Tenes que respetar la fe de las personas. ¡No lo podes llamar denigrante! Tu comentario estuvo de más”. Pero no obtuvo una respuesta positiva de parte de Bertolotti, quien nuevamente ratificó su opinión: “100% banco lo que digo pero ya fue... si alguna vez tienen una tragedia climática por creencias y no respetar una alerta naranja... no quiero una queja eh.. al velorio con la frente alta... saludos”.

Fuerte descargo

El meteorólogo de TN, Matías Bertolotti, fue blanco de un gran número de críticas esta mañana, cuando criticó fuertemente a la Peregrinación a Luján y, tras la oleada de disgustos aclaró sus dichos en redes sociales, donde también se refirió a los muertos por el temporal de Bahía Blanca.

“Nunca pensé que pudiera pasar algo así. Les voy a aclarar que cuando utilicé la palabra ‘denigrar’ me refería a ‘las autoridades’ que deben cuidar a la peregrinación y nunca a los peregrinos (ojo como está cortado el video)”, inició el profesional en X -antes Twitter-. Asimismo, retomó su expresión más polémica y replicada, por lo que señaló en el mismo texto: “Cuando digo que ‘la fe no te salva de una tormenta’, es justamente para ‘hacer conciencia’ de que la situación del otro día no era joda”.

“Si alguien se sintió afectado o afectada obvio que les pido disculpas, pero jamás podría atacar a la fe y la religión a la cual yo pertenezco, pero pensemos un segundo antes de agredir”, continuó antes de enumerar sus consideraciones. “Venimos de fuertes tragedias por no respetar alertas. En Bahía Blanca se respetó ese alerta e igual hubo muertos y graves daños. El mundo ya no duda cuando hay alertas, se suspende lo que sea”, detalló Bertolotti.

“En fín, mi simple motivo en este medio es advertirles, a veces con aciertos o a veces puede haber errores, los peligros del tiempo y los cuidados que se necesitan para eso, y la situación era grave y debemos educarnos para poder cambiar las decisiones”, añadió. “A los que agreden diciendo barbaridades de mi vida, les aviso que ni se gasten porque nunca me afectó ‘el qué dirán’”, cerró el meteorólogo, no sin antes darle una conclusión a su molestia con un “¡FIN!”.

 

