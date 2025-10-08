Se conoció la millonaria cifra que pidió Wanda Nara por su entrevista con Dante Gebel

Reimpresión de boletas: "Entre hoy y mañana tomaremos una decisión", anunció Ramos Padilla
Faltan tan solo días para el estreno de “La Divina Noche” en El Trece, que también marca el regreso de Dante Gebel a la pantalla chica, con una producción de Mario Pergolini. El programa se emitirá los sábados a las 23:15.
Según trascendió meses atrás, una de las primeras entrevistadas fue Wanda Nara, quien habría ignorado su contrato de exclusividad con Telefe para participar del programa. En Puro Show, Pampito reveló la charla que mantuvo Wanda con la producción de “La Divina Noche” y sorprendió al revelar que la empresaria pidió, nada más y nada menos que 50 mil dólares por dejarse entrevistar por Dante Gebel. La cifra en pesos equivale a más de 70 millones.
“Ella se tiró el lance, la producción le dijo que no”, reveló el conductor. Y contó lo que fue lo que sí le ofrecieron: “Que lo único que podían ofrecerle eran los pasajes en primera, un excelente hotel y la estadía, todo pago en Los Ángeles”.
Aunque al principio la empresaria peleó la propuesta, finalmente terminó aceptando: “Les dijo que tenía una oferta de la CNN y desde la producción le dijeron ‘está bien, pero nosotros ofrecemos esto’, y terminó accediendo”.
