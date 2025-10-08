Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Miguel Ángel Russo, el ADN Pincharrata y la influencia de Carlos Bilardo y Osvaldo Zubeldía

Miguel Ángel Russo, el ADN Pincharrata y la influencia de Carlos Bilardo y Osvaldo Zubeldía
8 de Octubre de 2025 | 19:30

El histórico entrenador del fútbol argentino, Miguel Ángel Russo, reflexionó hace algunos años sobre la esencia de Estudiantes y el legado futbolístico que el club supo construir a lo largo de las décadas. El técnico destacó que el ADN albirrojo es una herencia intangible que atraviesa generaciones y que se mantiene vivo tanto en el Pincha como en el exterior.

Russo, que vistió la camiseta de Estudiantes a lo largo de su carera futbolística, expresó años atrás: “Es la transmisión de pensamientos y hechos de boca en boca, que va pasando de generación en generación. Es muy difícil ponerle una palabra, pero es lo que viene desde Bilardo, Zubeldía, Verón, Madero, Pachamé, Malbernat, Flores y más; todo eso que se va recogiendo y dándole forma”, explicó Russo, quien subrayó que esta identidad no se enseña en los libros, sino que se vive y se transmite entre quienes formaron y siguen formando parte del club.

El entrenador aseguró que ese espíritu competitivo y de pertenencia es lo que diferencia al Pincha del resto: “Eso es lo intrigante de Estudiantes no tener un capítulo de algún libro que te diga cómo es el ADN. Yo creo que somos todos y cada uno de los que tuvimos una historia con el club, los que la tenemos y los que la tendrán, porque es algo permanente”.

La huella de la escuela Pincha en el fútbol colombiano

Russo, que dirigió a Millonarios en Colombia, también se refirió a la profunda influencia que la escuela de Estudiantes dejó en el fútbol colombiano a través de figuras emblemáticas como Osvaldo Zubeldía y Carlos Bilardo, quienes marcaron una época en ese país.

“Cuando venís a un país como Colombia, que se apoya mucho en lo que hicieron Osvaldo Zubeldía y Carlos Bilardo, que hicieron un cambio importante dentro de la vida futbolística, primero te llena de orgullo, y segundo te dan ganas de buscar información como lo hice desde que llegué para ver qué hicieron, cómo, de qué manera”, contó Russo, en alusión al impacto que ambos entrenadores dejaron en clubes como Atlético Nacional y Deportivo Cali.

El exentrenador y jugador de Estudiantes destacó que esa influencia sigue vigente: “Voy recopilando datos con periodistas que compartieron con ellos, que estuvieron y también jugadores que cuentan historias. Acá se escribió mucho acerca de ellos y son cosas que quedaron porque pasan los años y permanentemente se los reconoce. Por Estudiantes, este país quedó marcado a fuego”.

Miguel Russo y un solo escudo en el corazón: el de Estudiantes

El capitán de aquel equipazo de 1982 que logró dos campeonatos

Con estas palabras, Russo reafirmó la trascendencia internacional de la filosofía albirroja: una manera de entender el fútbol que combina disciplina, conocimiento, esfuerzo colectivo y sentido de pertenencia, y que, según el propio Miguel, trasciende fronteras y generaciones.

“Miguel Ángel Russo, la sonrisa del fútbol”: un video inédito con su pequeña hija en brazos
