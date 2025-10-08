Miguel Ángel Russo, el ADN Pincharrata y la influencia de Carlos Bilardo y Osvaldo Zubeldía

Russo, el ADN Pincharrata y la influencia de Bilardo y Zubeldía
Russo y el Pincha: "En Estudiantes se resume mi vida futbolística"
El capitán de aquel equipazo de 1982 que logró dos campeonatos
"Hasta siempre, Miguel querido": Estudiantes despidió a Miguel Ángel Russo
Salió del Albert Thomas y no volvió: desesperada búsqueda de una adolescente en La Plata
Una disputa territorial por la distribución de garrafas en La Plata: la trama del choque del camión que casi termina en tragedia
Las boletas de Provincia llegaron a La Plata para su distribución: ¿cuándo se define si se reimprimen?
VTV en Provincia: tras el aumento, quiénes pueden tener descuentos de 50% y hasta 100%
Tras renunciar a su candidatura y ser imputado por lavado de dinero, Espert se toma licencia en Diputados
La Sub 20, con Pierani de titular, goleó 4 a 0 a Nigeria y se enfrentará a México en los cuartos del Mundial
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
“Me tengo fe, la voy a sacar dos veces”: Alejandro Cipolla apunta a la prisión domiciliaria de More Rial
Se conoció la millonaria cifra que pidió Wanda Nara por su entrevista con Dante Gebel
Grave denuncia de bullying a nene de 7 años en La Plata: de golpizas e intento de abuso al miedo y las pesadillas
Una familia destrozada por "Bebé": buscan a una perrita en La Plata que viajó desde Luján tras la Peregrinación
VIDEO. Un auto chocó contra un poste y se partió en dos en la Ruta 11: murió un bebé de 2 años
El meteorólogo Matías Bertolotti criticó la Peregrinación de Luján y desató polémica en redes: "Es denigrante"
Doloroso testimonio del periodista Daniel Fava sobre el calvario con su ex pareja, madre de su hijo: “Perdió la lógica y no tuvo límites”
Richard Ashcroft y Oasis juntos en Argentina: un regreso esperado y la emoción de los fanáticos
La Fiesta Provincial del Inmigrante: llega el Desembarco simbólico, el momento más emotivo
EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25
Gimnasia suma a otro Barros Schelotto a su plantel de Primera División
El drama de una vecina por la falta de accesibilidad en los edificios públicos de La Plata
Para ponerse al día con APR, extienden el plazo de la moratoria: cuáles son los beneficios
Los tremendos datos que reveló la autopsia sobre la muerte de Brenda Del Castillo
Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata
VIDEO. Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El histórico entrenador del fútbol argentino, Miguel Ángel Russo, reflexionó hace algunos años sobre la esencia de Estudiantes y el legado futbolístico que el club supo construir a lo largo de las décadas. El técnico destacó que el ADN albirrojo es una herencia intangible que atraviesa generaciones y que se mantiene vivo tanto en el Pincha como en el exterior.
Russo, que vistió la camiseta de Estudiantes a lo largo de su carera futbolística, expresó años atrás: “Es la transmisión de pensamientos y hechos de boca en boca, que va pasando de generación en generación. Es muy difícil ponerle una palabra, pero es lo que viene desde Bilardo, Zubeldía, Verón, Madero, Pachamé, Malbernat, Flores y más; todo eso que se va recogiendo y dándole forma”, explicó Russo, quien subrayó que esta identidad no se enseña en los libros, sino que se vive y se transmite entre quienes formaron y siguen formando parte del club.
El entrenador aseguró que ese espíritu competitivo y de pertenencia es lo que diferencia al Pincha del resto: “Eso es lo intrigante de Estudiantes no tener un capítulo de algún libro que te diga cómo es el ADN. Yo creo que somos todos y cada uno de los que tuvimos una historia con el club, los que la tenemos y los que la tendrán, porque es algo permanente”.
Russo, que dirigió a Millonarios en Colombia, también se refirió a la profunda influencia que la escuela de Estudiantes dejó en el fútbol colombiano a través de figuras emblemáticas como Osvaldo Zubeldía y Carlos Bilardo, quienes marcaron una época en ese país.
“Cuando venís a un país como Colombia, que se apoya mucho en lo que hicieron Osvaldo Zubeldía y Carlos Bilardo, que hicieron un cambio importante dentro de la vida futbolística, primero te llena de orgullo, y segundo te dan ganas de buscar información como lo hice desde que llegué para ver qué hicieron, cómo, de qué manera”, contó Russo, en alusión al impacto que ambos entrenadores dejaron en clubes como Atlético Nacional y Deportivo Cali.
El exentrenador y jugador de Estudiantes destacó que esa influencia sigue vigente: “Voy recopilando datos con periodistas que compartieron con ellos, que estuvieron y también jugadores que cuentan historias. Acá se escribió mucho acerca de ellos y son cosas que quedaron porque pasan los años y permanentemente se los reconoce. Por Estudiantes, este país quedó marcado a fuego”.
LE PUEDE INTERESAR
Miguel Russo y un solo escudo en el corazón: el de Estudiantes
LE PUEDE INTERESAR
El capitán de aquel equipazo de 1982 que logró dos campeonatos
Con estas palabras, Russo reafirmó la trascendencia internacional de la filosofía albirroja: una manera de entender el fútbol que combina disciplina, conocimiento, esfuerzo colectivo y sentido de pertenencia, y que, según el propio Miguel, trasciende fronteras y generaciones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí