VTV en Provincia: tras el aumento, quiénes pueden tener descuentos de 50% y hasta 100%

8 de Octubre de 2025 | 16:26

En la Provincia de Buenos Aires circulan unos seis millones de vehículos, y de ellos sólo están exentos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) los que no hayan cumplido los dos años de antigüedad. Por eso es muy importante conocer quiénes pueden acceder a descuentos.

El costo de la VTV

Tras la última actualización en septiembre, el costo de la Verificación Técnica Vehicular es el siguiente: Vehículos particulares (hasta 2.500 Kg) $ 79.640,87; vehículos particulares (más de 2.500 Kg) $ 143.353,57; motovehículos (50cc a 200cc) $ 31.856,35; motovehículos (200cc a 600cc) $ 47.784,52; motovehículos (más de 600cc) $ 63.712,70; remolques, semirremolques y acoplados (hasta 2.500 Kg) $ 47.784,52; remolques, semirremolques y acoplados (más de 2.500 Kg) $ 71.676,79.

Descuentos de hasta el 100%

Los jubilados y pensionados bonaerenses que cobren hasta dos haberes mínimos jubilatorios (en octubre de 2025, a $652.596) pueden acceder a un descuento del 50%, si son titulares del vehículo y se presentan antes del vencimiento con su último recibo de haberes.

También pueden abonar la mitad de la tarifa los que lleven a verificar vehículos antiguos, con 20 años o más de antigüedad.

Además, en el caso de rodados que se utilicen para trasladar a personas con discapacidad (con el símbolo internacional de acceso), la VTV es gratuita, tengan o no adaptaciones especiales. En ese caso deben concurrir a la verificación con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y el comprobante de exención de pago de patente que se tramita ante ARBA.

Diario El Día de La Plata

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

