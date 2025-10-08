Miguel Ángel Russo y el Pincha: "En Estudiantes se resume mi vida futbolística"

Russo, el ADN Pincharrata y la influencia de Bilardo y Zubeldía
El exjugador y entrenador Miguel Ángel Russo, uno de los emblemas de Estudiantes, expresó tiempo atrás su profundo vínculo con el club que lo vio nacer futbolísticamente y con el que mantuvo a lo largo de su carrera un lazo inquebrantable. Russo fue reconocido como socio vitalicio de la institución, al cumplir 30 años de antigüedad ininterrumpida, un hecho que, según sus propias palabras, representa un motivo de orgullo y emoción.
“Es un orgullo para mí porque son cosas que tienen que ver con el corazón. Sigo con mi relación personal con el club, la protejo y la cuido mucho. Es el único club donde jugué, la única camiseta que usé y en Estudiantes se resume mi vida futbolística”, expresó el técnico, quien formó parte del histórico equipo campeón del Metropolitano 1982.
Russo también destacó el valor humano que le dejó su paso por el Pincha y la importancia de conservar los lazos con su Ciudad: “Como jugador tuve la suerte de salir campeón y eso no tiene precio. Más allá de eso también resalto la cantidad de amigos que tengo en La Plata, que están permanentemente pendientes, y no quiero perder las raíces porque son fundamentales. Siempre es bueno saber los lugares por los que uno estuvo y volver”, sostuvo con emoción.
El exentrenador de clubes como el Pincha, Boca Juniors, Rosario Central, San Lorenzo, Lanús y Millonarios de Colombia reafirmó así su sentido de pertenencia con Estudiantes, una institución que, según él mismo define, sintetiza su historia, su formación y su manera de entender el fútbol y la vida.
