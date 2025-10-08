Salió del Albert Thomas y no volvió: desesperada búsqueda de una adolescente en La Plata

Una joven de 17 años desapareció hace dos días y la familia encabeza una búsqueda desesperada en La Plata. Según se informó, salió del Colegio Albert Thomas y no regresó.

La joven se llama Dafne Guzmán, tiene 17 años y vive en Berisso. El pasado martes 6 de octubre salió del colegio en La Plata y no volvió.

La familia hizo la denuncia y comenzó una búsqueda para dar con su paradero. Quiénes puedan aportar información, sepan algo o la hayan visto, deben comunicarse al 911.