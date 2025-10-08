Diez años de prisión para Sabag Montiel por el intento de asesinato de Cristina Kirchner
Diez años de prisión para Sabag Montiel por el intento de asesinato de Cristina Kirchner
Salió del Albert Thomas y no volvió: desesperada búsqueda de una adolescente en La Plata
Las boletas de Provincia llegaron a La Plata para su distribución: ¿cuándo se define si se reimprimen?
Tras renunciar a su candidatura y ser imputado por lavado de dinero, Espert se toma licencia en Diputados
La Plata: fuga "descontrolada" en un camión robado y un choque que casi termina en tragedia
"Un palo verde" y "le robaron 30 kilos de cocaína": escalofriante testimonio del triple crimen narco
VTV en Provincia: tras el aumento, quiénes pueden tener descuentos de 50% y hasta 100%
“Miguel Ángel Russo, la sonrisa del fútbol”: un video inédito con su pequeña hija en brazos
Se conoció la millonaria cifra que pidió Wanda Nara por su entrevista con Dante Gebel
Grave denuncia de bullying a nene de 7 años en La Plata: de golpizas e intento de abuso al miedo y las pesadillas
Una familia destrozada por "Bebé": buscan a una perrita en La Plata que viajó desde Luján tras la Peregrinación
VIDEO. Un auto chocó contra un poste y se partió en dos en la Ruta 11: murió un bebé de 2 años
El meteorólogo Matías Bertolotti criticó la Peregrinación de Luján y desató polémica en redes: "Es denigrante"
Doloroso testimonio del periodista Daniel Fava sobre el calvario con su ex pareja, madre de su hijo: “Perdió la lógica y no tuvo límites”
Richard Ashcroft y Oasis juntos en Argentina: un regreso esperado y la emoción de los fanáticos
La Fiesta Provincial del Inmigrante: llega el Desembarco simbólico, el momento más emotivo
EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25
Gimnasia suma a otro Barros Schelotto a su plantel de Primera División
Para ponerse al día con APR, extienden el plazo de la moratoria: cuáles son los beneficios
Los tremendos datos que reveló la autopsia sobre la muerte de Brenda Del Castillo
Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata
VIDEO. Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país
Caso $LIBRA: ordenan analizar los teléfonos celulares de Javier Milei y hermana Karina
Sigue el clima cambiante en La Plata: miércoles con sol pero... ¿cuándo vuelven las lluvias?
Cuenta DNI activó este miércoles descuentos en un supermercado y en farmacias y perfumerías: reintegro, tope y más
Presentaron en el Concejo Deliberante un plan para reducir el riesgo hídrico en La Plata
Conflicto económico: inesperada demanda millonaria complica a Alejandra Pradón
El Súper Cartonazo con pozo vacante y triple corona para el “premio de línea”: mañana la nueva tarjeta
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una joven de 17 años desapareció hace dos días y la familia encabeza una búsqueda desesperada en La Plata. Según se informó, salió del Colegio Albert Thomas y no regresó.
La joven se llama Dafne Guzmán, tiene 17 años y vive en Berisso. El pasado martes 6 de octubre salió del colegio en La Plata y no volvió.
La familia hizo la denuncia y comenzó una búsqueda para dar con su paradero. Quiénes puedan aportar información, sepan algo o la hayan visto, deben comunicarse al 911.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí