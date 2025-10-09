¿El fin de la guerra en Gaza? Confirman el acuerdo de paz entre Hamas e Israel por el alto el fuego

Están allanando la casa y el despacho de Espert en el marco de la causa que investiga su vínculo con Fred Machado
El presidente de Egipto, Abdel-Fattah al Sisi, declaró este jueves que se llegó a un acuerdo para establecer un alto el fuego y poner fin a la guerra en la Franja de Gaza tras dos años de sufrimiento y dificultades. “El mundo está siendo testigo de un momento histórico que encarna el triunfo de la voluntad de paz sobre la lógica de la guerra”, escribió Al Sisi en su página de Facebook.
El acuerdo fue alcanzado según el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, y bajo la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos, añadió.
Las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás comenzaron el lunes en el balneario egipcio de Sharm el Sheikh, a orillas del mar Rojo, para negociar un plan de paz. Tras varios días de negociaciones, ambas partes alcanzaron un acuerdo sobre la “primera fase” del plan de paz apoyado por Trump, que contempla un alto el fuego y la liberación de rehenes y prisioneros.
La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicó que el acuerdo para liberar a los rehenes entrará en vigor solo cuando lo apruebe el gabinete. El gabinete de seguridad de Israel tiene previsto reunirse más adelante este jueves para dar el visto bueno al cese al fuego, informó la agencia de noticias Xinhua.
Por su parte, Israel afirmó hoy que todas las partes firmaron la versión final de la primera fase del acuerdo con Hamás para un cese al fuego en Gaza y una liberación de los rehenes israelíes, con vistas a poner fin a dos años de guerra. Este acuerdo entre Israel y Hamás fue labrado a partir de un plan de 20 puntos planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos.
La portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, informó que todas las partes firmaron en Egipto la versión final de este acuerdo para la primera fase del plan, tras las negociaciones indirectas en la localidad turística de Sharm el Sheij, con la mediación de Estados Unidos, Catar y Turquía.
En la plaza de los rehenes de Tel Aviv, la gente también se abrazaba y se felicitaba tras el anuncio que da esperanza de un retorno de los cerca de 20 secuestrados que siguen con vida. Todavía persiste la incertidumbre sobre otros asuntos planteados por el presidente estadounidense como el desarme de Hamás y que Gaza sea gobernada después de la guerra por una autoridad de transición encabezada por él mismo.
Los rehenes que siguen vivos tras dos años de cautiverio en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra, serán liberados "en función de las condiciones sobre el terreno", indicó una fuente del movimiento islamista palestino.
