Trump indultó a dos pavos y se burló de Biden

Trump, junto a su esposa, al indultar al pavo Gobble, en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump no trajo mucho ánimo festivo ayer al otorgar indultos ceremoniales a dos pavos de Acción de Gracias, repartiendo más insultos que buena voluntad en el ritual tradicional de la Casa Blanca.

Bromeó sobre enviar a los pavos a una notoria prisión en El Salvador donde Estados Unidos ha enviado a migrantes deportados. Dijo que las aves deberían llamarse Chuck y Nancy, en honor a los destacados demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi, pero “nunca perdonaría a esas personas”.

Trump afirmó que los indultos a pavos del año pasado, emitidos por el presidente Joe Biden, eran inválidos porque usó una firma automática. “¿Dónde está Hunter?” dijo, sugiriendo que el hijo de su predecesor podría enfrentar nuevamente problemas legales.

Y todo eso antes de que Trump mencionara al gobernador de Illinois J.B. Pritzker, un demócrata que ha resistido los planes de la Casa Blanca para desplegar la Guardia Nacional en Chicago.

Trump dijo que tenía un chiste preparado sobre Pritzker, pero “me niego a hablar sobre el hecho de que es un gordo asqueroso. No lo menciono”.

Hubo algunas risas entre la audiencia, que estaba sentada bajo cielos nublados y una llovizna intermitente en el patio del Jardín de Rosas.

Trump finalmente se ocupó del asunto en cuestión, que era indultar a los pavos Gobble y Waddle. Ambos se salvaron de la mesa de la cena, pero solo uno fue el centro de atención.

GOBBLE Y WADDLE SE SALVARON

“Gobble, solo quiero decirte esto, muy importante: por la presente te otorgo un indulto incondicional”, declaró Trump. La pasó la mano sobre las plumas, diciendo: “¿Quién querría dañar a este hermoso pájaro?” Waddle había sido visto anteriormente en la sala de prensa de la Casa Blanca.

“Waddle, ¿quieres hacer un sonido?” preguntó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. El pavo cumplió. “¡Muy bien, ateniéndose a las indicaciones!” dijo Leavitt.

Trump utilizó parte de sus comentarios ceremoniales para insistir en que el precio de las comidas de Acción de Gracias estaba bajando bajo su liderazgo, lo cual no es cierto. Algunas investigaciones indican que las cenas festivas podrían costar más este año, un recordatorio de la frustración persistente con la inflación.

El presidente voló más tarde a su resort privado en Florida, un interludio festivo durante lo que ha sido un capítulo turbulento e incierto de su segundo mandato.

Trump está luchando por avanzar en un plan para poner fin a la invasión rusa de Ucrania después de que una versión anterior enfrentara críticas rápidas de los aliados europeos e incluso de algunos republicanos.