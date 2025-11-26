Wall Street cerró al alza, confiada en que la Fed bajará las tasas de interés

La Bolsa de Nueva York terminó al alza ayer, con los inversionistas confiados en que habrá una nueva reducción de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed, banco central) en diciembre.

El Dow Jones subió un 1,43%, el Nasdaq avanzó un 0,67% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,91%.

Los indicadores económicos del día “han contribuido a reforzar las expectativas de una baja de las tasas de interés” de la Fed, aseguró Angelo Kourkafas de Edward Jones.

Una política de flexibilización monetaria tiende a favorecer el crecimiento económico y, por tanto, mejorar las perspectivas de beneficios empresariales, de ahí el optimismo de Wall Street.

Según las cifras publicadas por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el índice de precios del productor aumentó un 0,3% en septiembre respecto al mes anterior.

Por su parte, las ventas minoristas reportaron un alza mensual en septiembre del 0,2%, un ritmo más lento que agosto, y ligeramente por debajo del consenso del mercado.

Estas cifras, cuya publicación se había retrasado debido a la parálisis presupuestaria en Estados Unidos, están “un poco desactualizadas”, aseguró Kourkafas.

Pero se suman a las declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal, que han abogado por mantener la política de flexibilización monetaria. Ahora, la mayoría de los inversionistas espera una reducción de un cuarto de punto en la reunión de la Fed del 9 y 10 de diciembre, lo que situaría las tasas en un rango entre 3,50% y 3,75%.

En tanto, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó un 1,51 % hasta 57,95 dólares el barril, por la perspectiva de que pronto se llegue a un acuerdo de paz en Ucrania.