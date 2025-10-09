Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta: el Cartonazo acumula un pozo de 3 millones, también podés ganar un 0Km o 20 millones

El Mundo |SE TRATA DE LA “PRIMERA FASE” DE UN PLAN DE 20 PUNTOS QUE BUSCA PONER FIN AL CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

Un acuerdo por la paz Israel y Hamás dieron un paso clave

El presidente de EE UU, Donald Trump, anunció un pacto que prevé la liberación de todos los rehenes en Gaza y la retirada parcial del ejército israelí a una zona puntual

Un acuerdo por la paz Israel y Hamás dieron un paso clave

El momento en que interrumpieron a Donald Trump para que haga el anuncio / AP

9 de Octubre de 2025 | 03:22
Edición impresa

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás acordaron la liberación de todos los secuestrados en Gaza y la retirada de las tropas israelíes a una línea acordada dentro de ese territorio palestino, como parte de una “primera fase” de su plan de paz.

“Estoy muy orgulloso de anunciar que tanto Israel como Hamás han aprobado la primera fase de nuestro plan de paz”, dijo Trump en su red social Truth Social.

“Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”, añadió.

“Con ayuda de Dios” todos los rehenes regresarán a sus hogares, reaccionó el primer ministro israelí, Benjamin Netanayhu, quien reunirá a su gobierno para aprobar lo acordado.

Hamás anunció por su parte que el pacto “prevé el fin de la guerra” y pidió a Trump que vigile que Israel cumpla su parte.

Trump anunció previamente que como parte del histórico acuerdo, tras dos años de guerra, viajaría este fin de semana a Egipto para asistir a la firma del pacto.

LE PUEDE INTERESAR

Ayuda militar de EE UU a Israel por US$ 21 mil millones

LE PUEDE INTERESAR

Otra flotilla de apoyo rumbo a la Franja fue interceptada

UNA NOTA MANUSCRITA

En un dramático momento, periodistas de AFP vieron al secretario de Estado Marco Rubio interrumpir un evento en la Casa Blanca y entregarle a Trump una nota urgente sobre el progreso de las negociaciones en Egipto.

El acuerdo está “muy cerca”, indicaba la nota manuscrita. “Necesitamos que apruebe un anuncio en Truth Social rápidamente para que usted pueda ser el primero en anunciar el acuerdo”, agregaba la nota.

El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, había informado antes que, en caso de acuerdo, Trump estaba invitado para “asistir a la firma”. Trump dijo que podría viajar el sábado o domingo.

Este acuerdo llega pocos días después de celebrarse el segundo aniversario del ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen en Gaza, 25 de las cuales han muerto, según el ejército israelí.

El plan de paz de Trump contiene 20 puntos que prevén, además de un alto el fuego, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza, el desarme de Hamás y el ingreso de ayuda humanitaria al devastado territorio palestino.

VISITA A LA EXPLANADA DE LAS MEZQUITAS

Taher al Nunu, uno de los dirigentes del movimiento islamista palestino que participa en las conversaciones, dijo que Hamás intercambió con Israel “listas de prisioneros para liberar”, en referencia a la propuesta de canjear rehenes retenidos en Gaza por palestinos detenidos por las fuerzas israelíes.

Delegaciones de la Yihad Islámica y del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) tenían previsto unirse a la delegación de Hamás en Egipto, según un dirigente de la Yihad Islámica.

Altos funcionarios estadounidenses, cataríes y turcos se unieron durante el día a las conversaciones, en las que también participan el enviado de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner.

Dos treguas anteriores, en noviembre de 2023 y principios de 2025, permitieron el regreso de rehenes o cadáveres de cautivos a cambio de prisioneros palestinos.

En su respuesta al plan de Trump, Hamás aceptó liberar a los cautivos, pero exigió el fin de la ofensiva israelí y la retirada total de Israel de Gaza. No mencionó su propio desarme, punto clave de la propuesta.

Netanyahu dijo que apoyaba el plan, pero subrayó que su ejército permanecería en la mayor parte de Gaza y repitió que Hamás debía ser desarmado.

En plenas negociaciones un ministro israelí de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, visitó la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, provocando el enfado de Hamás y de varios países árabes.

“Solo rezo para que nuestro primer ministro permita una victoria total en Gaza, con el fin de destruir a Hamás, con la ayuda de Dios, y traer de vuelta a los rehenes”, dijo el político antes del anuncio.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 causó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance elaborado a partir de datos oficiales.

En respuesta, Israel lanzó una campaña militar que devastó el territorio palestino, provocó una catástrofe humanitaria y deja, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, más de 67.100 muertos, también en su mayor parte civiles.

La ONU declaró el estado de hambruna en una parte de Gaza e investigadores independientes del organismo afirman que Israel está cometiendo un “genocidio”, algo que rechazan las máximas autoridades del país.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió Miguel Angel Russo, el fútbol argentino de luto

Russo, el ADN Pincharrata y la influencia de Bilardo y Zubeldía

Miguel Russo y un solo escudo en el corazón: el de Estudiantes

"Hasta siempre, Miguel querido": Estudiantes despidió a Miguel Ángel Russo

Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

Hoja por hoja: se conoció el contrato completo entre Espert y Machado que confirma la cifra del millón de dólares

Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata
+ Leidas

Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Los técnicos que fallecieron en plena función

Se disparan el blue y el riesgo país con mercados en tensión

Espert pidió licencia, pero seguiría cobrando la dieta

El último adiós a Russo va a ser en La Bombonera

Kicillof encabezará un acto de la CGT en La Plata

Clubes del fútbol argentino y la Selección despidieron a Miguelo

Otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano
Últimas noticias de El Mundo

Ayuda militar de EE UU a Israel por US$ 21 mil millones

Otra flotilla de apoyo rumbo a la Franja fue interceptada

China intensifica la censura contra el pesimismo en las redes sociales

La economía mundial resiste, pero no alcanza
Información General
Los Nobel de Química: transformaron el aire en agua
¿Quién podría ganar el Nobel de la Paz? ¿Y Trump?
Más lluvias y descartan efectos severos por “La Niña”
El premio Nobel de Química 2025, para el hallazgo de una nueva arquitectura molecular
Nobel de Física 2025: para logros en mecánica cuántica
Policiales
Otro desenlace sangriento: disparos, fuego y dos mujeres calcinadas
Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela
Advierten el avance narco en los barrios vulnerables de la Ciudad
Explosivo conflicto por el reparto de garrafas
Dictaron la prisión preventiva para el presunto femicida de Daiana Mendieta
Deportes
Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol
Le dio la sexta y última Copa Libertadores a Boca
El último adiós a Russo va a ser en La Bombonera
Clubes del fútbol argentino y la Selección despidieron a Miguelo
Los técnicos que fallecieron en plena función

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla