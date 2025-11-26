Más ventas minoristas pese a los aranceles

Las ventas minoristas aumentaron a un ritmo mejor de lo esperado en agosto respecto a julio ayudados por las compras escolares, incluso cuando los aranceles del presidente Donald Trump comienzan a afectar el mercado laboral y a provocar aumentos de precios.

Las ventas minoristas aumentaron un 0,6% el mes pasado respecto a julio, cuando las ventas subieron un 0,6% revisado, según el informe del Departamento de Comercio. En junio, las ventas minoristas aumentaron un 0,9%, indicó la agencia gubernamental.

El desempeño de agosto, anunciado ayer, probablemente también fue ayudado por los continuos esfuerzos de los estadounidenses por comprar cosas antes de los efectos anticipados de los aranceles. Los aumentos en las ventas siguieron a dos meses consecutivos de disminuciones en el gasto en abril y mayo.

Excluyendo las ventas de autos, que han sido volátiles desde que Trump impuso aranceles a muchos autos fabricados en el extranjero, las ventas minoristas subieron 0,7% en agosto. Las ventas en concesionarios de vehículos y repuestos aumentaron un 0,5%.