Ayuda militar de EE UU a Israel por US$ 21 mil millones

Desde que comenzó la guerra en Gaza hace dos años, los gobiernos de los presidentes estadounidenses Joe Biden y Donald Trump han proporcionado al menos 21.700 millones de dólares en asistencia militar al gobierno israelí, según un nuevo estudio publicado el martes en coincidencia con el segundo aniversario de los ataques de Hamás en Israel que desataron el conflicto.

Otro estudio, también publicado por el proyecto Costs of War en la Escuela Watson de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad Brown, indica que Washington ha gastado aproximadamente 10.000 millones de dólares más en ayuda de seguridad y operaciones en Oriente Medio en general en los últimos dos años.

Aunque los informes se basan en material de fuente abierta para la mayoría de sus hallazgos, ofrecen algunos de los recuentos más completos de la ayuda militar de Estados Unidos a su cercano aliado Israel y los costos estimados de la participación militar directa estadounidense en Medio Oriente.

El Departamento de Estado no hizo comentarios de momento sobre la cantidad de ayuda militar proporcionada a Israel desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques de Hamás. La Casa Blanca remitió las preguntas al Pentágono, que supervisa sólo una parte de la asistencia.

Los informes, que se basan en notificaciones al Congreso disponibles públicamente, fueron dados a conocer en un momento en que Trump presiona para poner fin a la guerra en Gaza. Funcionarios israelíes y de Hamás iniciaron conversaciones indirectas en Egipto esta semana después de que Hamás aceptara algunos elementos del plan de Estados Unidos, que Israel también dijo apoyar.

Los informes, que son fuertemente críticos de Israel, afirman que, sin la asistencia de Washington, el gobierno israelí no habría podido sostener su campaña concertada contra Hamás en Gaza.