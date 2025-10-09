Una motociclista perdió el control y sufrió un accidente en La Plata: sufrió múltiples heridas y se encuentra grave

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense
En la jornada de ayer, una mujer resultó con lesiones de consideración luego de protagonizar un accidente de tránsito en Melchor Romero, cuando perdió el control de su motocicleta y cayó al asfalto. El hecho ocurrió durante la tarde en la intersección de calles 520 y 151, según informaron fuentes oficiales.
Tras el accidente, vecinos alertaron al servicio de emergencias y al SAME, que tuvo una importante demora a la hora de acudir al lugar. Allí, tras varios minutos de espera, sus allegados tomaron la decisión de trasladarla en un vehículo particular, escoltada por patrulleros.
Luego de arribar al Hospital Dr. Alejandro Korn, la mujer fue atendida por los doctores que comprobaron las serias heridas y lesiones en distintas partes del cuerpo. Allí, confirmaron que la mujer sufrió un traumatismo encéfalocraneano y que se encuentra con riesgo de vida.
Los incidentes viales se convirtieron desde hace ya tiempo e nuna de las grandes problemáticas de la Ciudad y la Región. En las últimas horas, dos víctimas fatales debieron lamentarse como consecuencia de los siniestros que principalmente son protagonizados por rodados.
