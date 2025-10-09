Argentina vs México, por el Mundial Sub 20: cuándo y dónde se jugarán los cuartos de final

La Selección argentina Sub-20 jugará ante México por los cuartos de final del Mundial Juvenil que se está disputando en Chile. El partido se disputará este sábado 11 de octubre a las 20:00 horas (hora local) en el Estadio Nacional de Santiago.

El encuentro será el segundo de la instancia final de ocho equipos y podrá seguirse por DSports y Telefé, así como a través de sus plataformas digitales.

Argentina llega con buena presentación al duelo: viene de golear a Nigeria 4-0 en octavos, y es uno de los equipos invictos del certamen. México, por su parte, accedió a esta fase eliminando a Chile y también registra un rendimiento sólido en el torneo.

Será un cruce que promete intensidad y confrontación táctica, donde Argentina buscará hacer valer su condición de local relativo en el torneo continental chileno para avanzar hacia las semifinales.

En la jornada de ayer, la Selección de principio a fin fue muy superior al elenco africano. Más allá que se perdió algunos mano a mano claros, terminó ganando el partido de manera merecida, para sacar chapa de candidato y seguir aumentando su ilusión de volver a salir campeón en la categoría.