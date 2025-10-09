Solicitaron la captura internacional para un tío del "Pequeño J" y para "El Loco David"

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense
Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense
En el marco de la causa que investiga el triple femicidio en Florencio Varela, la justicia federal requirió este jueves la orden de captura internacional para uno de los tíos de "Pequeño J" y para "El Loco David", otro implicado en la causa. La medida fue solicitada ante la posibilidad de que ambos se encuentren fuera del país.
Según el requerimiento judicial, la búsqueda está dirigida a determinar su paradero y lograr su localización en el extranjero. El pedido incluye requerir que Interpol y las fuerzas federales colaboren con la detención y extradición si fuera necesario. El sujeto fue identificado por Celeste Guerrero, una de las detenidas que rompió el pacto de silencio.
La solicitud se produce en un momento clave de la investigación, dado que ya se han concretado capturas en el circuito más cercano a las víctimas y se avanza sobre la estructura de mando del crimen. El tío de Pequeño J y El Loco David están considerados piezas importantes para reconstruir los mecanismos de coordinación utilizados entre quienes planificaron y ejecutaron el homicidio múltiple.
La causa fue elevada a juicio y tiene imputados a varios individuos por los delitos de homicidio calificado. Si la Orden de Interpol prospera, estos procedimientos podrán extender la investigación tras fronteras e implicar extradiciones.
Celeste Magalí González Guerrero, una de las nueve personas detenidas por el triple crimen con sello narco en Florencio Varela, reveló que dos de las víctimas “le robaron 30 kilos de cocaína” a Lázaro Víctor Sotacuro y señaló que Miguel Ángel Villanueva, su pareja, “mató” a una de ellas con un “destornillador” y “le aplastó la cara con un fierro”.
Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, quien espera a ser extraditado desde Perú para ser juzgado en el caso por el triple crimen narco en Florencio Varela, ingresó al país el pasado 28 de agosto por la tarde y viajó, junto con otras dos personas, en Buquebus desde Uruguay.
“Se visualizan tres Individuos masculinos caminar sobre la vereda de la Avenida Antártida Argentina, en dirección al ingreso de la mencionada playa de estacionamiento, quienes serán identificados como NN1, NN2 y NN3”, detalla el informe.
