Estudiantes sufrió la lesión de Lucas Alario a días de enfrentar a Belgrano y a Gimnasia: ¿cuántos partidos estará ausente?

Para el compromiso de este sábado ante Belgrano, el plantel de Estudiantes, encabezado por Eduardo Domínguez, sufrió una nueva baja. En la antesala del choque ante el Pirata, el delantero Lucas Alario sufrió una molestia y quedó marginado del asunto.

El Pincha, luego de realizarle estudios a Alario, anunció este mediodía que el delantero "sufrió una lesión muscular grado 2 en el bíceps femoral de su pierna derecha". Así, el delantero quedará marginado del choque de este fin de semana en Córdoba y también estará ausente ante Gimnasia en el clásico platense, que se disputará el próximo domingo en UNO.

🩺 Parte médico: Lucas Alario sufrió una lesión muscular grado 2 en el bíceps femoral de su pierna derecha. — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 9, 2025

Así, Domínguez tendrá que decidir en las próximas horas quién será la alternativa de Guido Carrillo en la ofensiva, con la posible inclusión de algún juvenil de la Reserva o un nuevo planteo.