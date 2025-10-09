Arrancaron las obras en el Jardín de Infantes N° 974 que beneficiarán a más de 100 estudiantes de Abasto

Con la presencia del intendente Julio Alak, la Municipalidad de La Plata y la Provincia de Buenos Aires dieron inicio a trabajos de mejora edilicia en el Jardín de Infantes N° 974 “Mané Bernardo” del barrio La Armonía, en Arana, que beneficiarán a los más de 100 niños y niñas que asisten a la institución.

“Estas obras representan un paso más en el compromiso conjunto entre el Municipio y la Provincia por garantizar espacios educativos seguros, confortables y de calidad para la primera infancia, fortaleciendo así las condiciones para una mejor enseñanza y aprendizaje en la comunidad de Arana”, expresó el jefe comunal platense.

Enmarcados en el Plan Escuelas en Obra articulado con el Gobierno provincial, los trabajos en la institución de 639 entre 131 y 131 bis incluyen la limpieza y reparación de desagües cloacales, el recambio de tapas y rejillas pluviales, la impermeabilización y el sellado de filtraciones en todo el perímetro y la colocación de una capa aisladora con hidrófugo incorporado.

También la reparación de revoques interiores y exteriores, la colocación de griferías, vidrios y babetas, la instalación de nuevos picaportes, la adecuación de la instalación eléctrica con la provisión de teclas, tomas y luminarias LED, la colocación de molduras en cielorrasos y la mejora de aberturas para optimizar el confort y la seguridad del edificio escolar, entre otros.

Junto a Alak estuvieron la secretaria de Educación municipal, Paula Lambertini; la subsecretaria del área, Yamila Olariaga; el presidente del Consejo Escolar, Iván Maidana; y la inspectora jefe de Región 1, Verónica Sosa, entre otras autoridades e integrantes de la comunidad educativa.