Espectáculos

Tiago Medina tras salir de su larga internación: "Lo primero que pensé fue ver a mis hijas"

Tiago Medina tras salir de su larga internación: "Lo primero que pensé fue ver a mis hijas"
9 de Octubre de 2025 | 17:00

El ex Gran Hermano, Thiago Medina, salió del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, tras estar 28 días internado al haber tenido un accidente al manejar su moto y sus primeras palabras al salir fueron que ese vehículo no lo va a usar “más”.

Luego de haber recibido el alta, se posicionó sobre las cámaras y habló sobre sus deseos cuando estaba dentro del centro de salud: “Cuando me dieron el alta en lo primero que pensé fue en ir a ver a mis hijas”.

Además, manifestó que “esto te cambia la manera de pensar” haciendo alusión a que estuvo muy grave y que había muchas  probabilidades de que no salga vivo de la situación, pero, afortunadament,e está sin lesiones y puede continuar con un ritmo de vida normal.

Luego, tras los rumores de que le había pedido casamiento a su expareja Daniela Celis, expresó: “No es cierto lo del casamiento, si se da lo hablaremos en las redes”.

Por el momento, el ex Gran Hermano dijo que se encargará de su día a día, ya que la atención del hospital fue de 10 y siempre que sentía dolencias el personal médico estaba ahí y que por eso, le “hará caso”.

También, agradeció a la prensa y a todas las personas que se sumaron a la cadena de oración: “Gracias a todos por seguirme y acompañarme”. “Estuve pensando en estudiar arquitectura”, explayó Medina y sorprendió a todos porque, según había manifestado anteriormente, nunca tuvo interés en estudiar.

Al cierre de la nota, antes de volver a su casa a ver a sus hijas, los noteros le preguntaron por el vehículo y expresó: “La moto no la uso más, esto es como volver a vivir”.

Más temprano se había informado en el parte médico: “El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informa a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha”.

“El alta se concretará a las 12:30, por la puerta principal del hospital ubicada en Avenida Libertador 710, Moreno. Con un pleno acceso al derecho a la salud, el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería”, añadió el informe.

Finalmente, indicó: “El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires agradece el compromiso y el trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención, garantizándole atención y contención, que le permitirá continuar su recuperación extrahospitalaria”

