La Junta Electoral Nacional rechazó el pedido para reimprimir las boletas
La Junta Electoral Nacional rechazó el pedido para reimprimir las boletas
Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense
Atención, nuevas modificaciones: el Tren Roca no llegará ni saldrá de La Plata este fin de semana
Swap de monedas: claves para entender el nuevo "rescate financiero" de EE.UU a Argentina
Tensión en La Plata: rescataron a un bebé que quedó encerrado dentro de un auto
"Secuestraron el celular": tras varias horas de requisa, terminó el allanamiento en la casa de Espert
EN VIVO.- ¡Hasta siempre Miguel! Camisetas de Estudiantes y varios clubes en la despedida a Russo
Homenaje a Miguel Russo en UNO durante la presentación de la Universidad del Deporte
Atada, quemada con agua hirviendo y ensangrentada: brutal ataque a una jubilada en La Plata
Una motociclista perdió el control y sufrió un accidente en La Plata: sufrió múltiples heridas y se encuentra grave
Estudiantes y una nueva baja en el equipo a días del partido ante Belgrano y del clásico
Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque
Un hincha de Estudiantes le envió una carta documento al Chiqui Tapia y le exigió los audios del VAR contra Barracas
Tránsito intenso en la Autopista La Plata y la Ruta 2 en el comienzo del finde largo
VIDEO. "Lo primero que pensé fue ver a mis hijas": Tiago Medina tras recibir el alta médica
VIDEO | Imágenes sensibles.- Así fue el choque que se cobró la vida de un motociclista que viajaba con su familia
VIDEO. Del Caño: "No pueden hacerse los sorprendidos con Espert"
Un cura, rezo grupal y despedida: Belloso reveló el momento del fallecimiento de Russo
VIDEO.- Minuto de silencio en el entrenamiento de Estudiantes en homenaje a Miguel Russo
¿Por envidia? Yanina Latorre despotricó contra Sofi Martínez: "No sé que le ven" y "está inflada"
Yacoub Real Estate & Developers: una nueva etapa de crecimiento, innovación y compromiso social
¿Son novios o no son novios? Qué dijo Nico Vázquez de su vínculo con Dai Fernández, compañera de "Rocky"
Cambiaron los horarios de Gimnasia - Talleres y Belgrano - Estudiantes: ¿por qué y a qué hora jugarán?
Primera División argentina: Lanús y su ambición de conquistar la Segunda Fase del Grupo B
Solicitaron la captura internacional para un tío del "Pequeño J" y para "El Loco David"
VIDEO. Los estudiantes le ponen color a la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata
VIDEO. Una invasión de abejas mete miedo en un barrio de La Plata
Transporte, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata este viernes feriado
Desalojo del Club Gonnet: masiva reunión con los socios y más de 5 mil firmas de apoyo
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Esta tarde en UNO se realizaba la presentación oficial de la Fundación Universidad del Deporte, impulsada y presidida por Juan Sebastián Verón. Mientras tanto, en la pantalla del estadio se le rendía homenaje al exentrenador Pincha, Miguel Ángel Russo, quien ayer falleció a los 69 años.
El proyecto encabezado por el presidente de Estudiantes, según indican sus promotores, busca transformar la formación académica y profesional en el deporte en Argentina, y tendrá como primer paso la creación de la primera institución de enseñanza superior universitaria del país enfocada en el deporte.
En ese sentido, busca inspirar no solo a estudiantes y deportistas, sino también a emprendedores y líderes organizacionales. “La mentalidad de alto rendimiento aplicada al deporte es la misma que necesitan las empresas para innovar, adaptarse y liderar en contextos de cambio constante”, dijeron sus impulsores en la presnetación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí