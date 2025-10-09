Homenaje a Miguel Russo en UNO durante la presentación de la Universidad del Deporte

Esta tarde en UNO se realizaba la presentación oficial de la Fundación Universidad del Deporte, impulsada y presidida por Juan Sebastián Verón. Mientras tanto, en la pantalla del estadio se le rendía homenaje al exentrenador Pincha, Miguel Ángel Russo, quien ayer falleció a los 69 años.

El proyecto encabezado por el presidente de Estudiantes, según indican sus promotores, busca transformar la formación académica y profesional en el deporte en Argentina, y tendrá como primer paso la creación de la primera institución de enseñanza superior universitaria del país enfocada en el deporte.

En ese sentido, busca inspirar no solo a estudiantes y deportistas, sino también a emprendedores y líderes organizacionales. “La mentalidad de alto rendimiento aplicada al deporte es la misma que necesitan las empresas para innovar, adaptarse y liderar en contextos de cambio constante”, dijeron sus impulsores en la presnetación.