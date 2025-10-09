Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Hoy salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de 3 millones, premio por línea y un 0Km o $20 millones

La Ciudad

Tránsito intenso en la Autopista La Plata y la Ruta 2 en el comienzo del finde largo

9 de Octubre de 2025 | 17:07

El tránsito en la autopista Buenos Aires - La Plata y la Ruta 2 hacia la Costa, se encontraban cargado en el comienzo del fin de semana largo.

En coincidencia con el horario pico de regreso de Capital Federal, se sumó que hubo un accidente a la altura de Quilmes.

Al mismo tiempo, unas tareas de mantenimiento que se se realizaron en el ramal Gutiérrez de la traza, obligaban a la reducción de un carril.

Restricción de camiones

La medida se aplicará a camiones con un peso superior a siete toneladas de porte bruto y estará vigente los días jueves, viernes y domingo en los siguientes horarios:

Hacia la Costa Atlántica: jueves 9 de octubre de 18 a 23.59 y viernes 10 de octubre de 6 a 14.

Hacia CABA: domingo 12 de octubre de 14 a 23.59.

Qué rutas estarán afectadas

Las restricciones al tránsito pesado alcanzan a los principales corredores turísticos de la provincia:

Autopista La Plata–Buenos Aires: entre CABA y la ciudad de La Plata.
Autovía 2: desde el km 40,5 hasta el km 400, a la altura de Camet.
Ruta Provincial 11: de Pipinas a Chapadmalal.
Ruta Provincial 36: de La Plata a Pipinas.
Ruta Provincial 56: de General Conesa a General Madariaga.
Ruta Provincial 63: de Dolores a Esquina de Crotto.
Ruta Provincial 74: de Maipú a Pinamar.

 

