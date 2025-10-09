Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de 3 millones, premio por línea y un 0Km o $20 millones

Deportes

Un hincha de Estudiantes le exigió al Chiqui Tapia los audios del VAR del partido con Barracas a través de una carta documento

Un hincha de Estudiantes le exigió al Chiqui Tapia los audios del VAR del partido con Barracas a través de una carta documento
9 de Octubre de 2025 | 17:58

Escuchar esta nota

Un socio de Estudiantes formalizó un reclamo legal mediante una carta documento dirigida al presidente de la AFA, exigiendo que se den a conocer los audios del sistema VAR correspondientes al reciente partido entre Estudiantes y Barracas Central. 

El pedido del hincha nace de la polémica surgida en el encuentro ante Barracas, luego de que Arasa tuviera decisiones arbitrales polémicas que incrementaron el malestar de todo el Pincha. La exigencia se apoya en el argumento de que la transparencia en las decisiones del VAR es fundamental para preservar la credibilidad del arbitraje.

LEA TAMBIÉN

¿"Chiqui" Tapia esconde los audios del VAR de Estudiantes vs Barracas? Por qué no se hicieron públicos

De acuerdo con versiones divulgadas, la carta fija un plazo para que la AFA haga públicos los audios y advierte que, de no cumplirse, podrían adoptarse acciones legales más contundentes. 

La polémica se suma a la decisión reciente del organismo de no difundir los registros del VAR para ese partido. La Dirección Nacional de Arbitraje confirmó que no hará públicos los audios del encuentro Estudiantes-Barracas. 

LEA TAMBIÉN

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

El episodio amplifica el debate sobre la transparencia en el sistema de arbitraje, en un contexto donde los fallos del VAR ya se convirtieron en objeto recurrente de discusión.

LEA TAMBIÉN

El país habla del papelón en UNO: "Otro arbitraje a favor del club de Chiqui Tapia"
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables

Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

"La estoy pasando mal": Mónica Farro habló sobre su estado de salud

Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela

Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
+ Leidas

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

Cambiaron los horarios de Gimnasia - Talleres y Belgrano - Estudiantes: ¿por qué y a qué hora jugarán?

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Verón inaugura la Universidad del Deporte

Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir

Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque

"Secuestraron el celular": tras varias horas de requisa, terminó el allanamiento en la casa de Espert
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes y una nueva baja en el equipo a días del partido ante Belgrano y del clásico

Un cura, rezo grupal y despedida: Belloso reveló el momento del fallecimiento de Russo

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque
Policiales
Tensión en La Plata: rescataron a un bebé que quedó encerrado dentro de un auto
Una motociclista perdió el control y sufrió un accidente en La Plata: sufrió múltiples heridas y se encuentra grave
Solicitaron la captura internacional para un tío del "Pequeño J" y para "El Loco David"
Atada, quemada con agua hirviendo y ensangrentada: brutal ataque a una jubilada en La Plata
VIDEO | Imágenes sensibles.- Así fue el choque que se cobró la vida de un motociclista que viajaba con su familia
Espectáculos
VIDEO. "Lo primero que pensé fue ver a mis hijas": Tiago Medina tras recibir el alta médica
¿Por envidia? Yanina Latorre despotricó contra Sofi Martínez: "No sé que le ven" y "está inflada"
¿Son novios o no son novios? Qué dijo Nico Vázquez de su vínculo con Dai Fernández, compañera de "Rocky"
Duro comentario de Mario Pergolini sobre Fede Bal por sus infinitos romances
Daniela Christiansson dijo lo suyo: confesó todas las razones por las que no acompañó a Maxi López a Argentina
La Ciudad
Atención, nuevas modificaciones: el Tren Roca no llegará ni saldrá de La Plata este fin de semana
Tránsito intenso en la Autopista La Plata y la Ruta 2 en el comienzo del finde largo
VIDEO. Los estudiantes le ponen color a la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata
Homenaje en La Plata al Papa Francisco a 5 años de Fratelli tutti
Arrancaron las obras en el Jardín de Infantes N° 974 que beneficiarán a más de 100 estudiantes de Abasto
Política y Economía
Concluyó la primera edición del Festival de Jazz de San Nicolás
Swap de monedas: claves para entender el nuevo "rescate financiero" de EE.UU a Argentina
"Secuestraron el celular": tras varias horas de requisa, terminó el allanamiento en la casa de Espert
Siete ofertas para la licitación de rutas nacionales que incluye a Tandil
Chivilcoy: productores en alerta por el estado de los caminos rurales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla