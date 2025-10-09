Un hincha de Estudiantes le exigió al Chiqui Tapia los audios del VAR del partido con Barracas a través de una carta documento

Un socio de Estudiantes formalizó un reclamo legal mediante una carta documento dirigida al presidente de la AFA, exigiendo que se den a conocer los audios del sistema VAR correspondientes al reciente partido entre Estudiantes y Barracas Central.

El pedido del hincha nace de la polémica surgida en el encuentro ante Barracas, luego de que Arasa tuviera decisiones arbitrales polémicas que incrementaron el malestar de todo el Pincha. La exigencia se apoya en el argumento de que la transparencia en las decisiones del VAR es fundamental para preservar la credibilidad del arbitraje.

De acuerdo con versiones divulgadas, la carta fija un plazo para que la AFA haga públicos los audios y advierte que, de no cumplirse, podrían adoptarse acciones legales más contundentes.

La polémica se suma a la decisión reciente del organismo de no difundir los registros del VAR para ese partido. La Dirección Nacional de Arbitraje confirmó que no hará públicos los audios del encuentro Estudiantes-Barracas.

El episodio amplifica el debate sobre la transparencia en el sistema de arbitraje, en un contexto donde los fallos del VAR ya se convirtieron en objeto recurrente de discusión.