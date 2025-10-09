Una jubilada platense fue víctima esta mañana de un brutal asalto cuando delincuentes ingresaron a su vivienda a plena luz del día, la maniataron, torturaron y fue liberada por vecinos que saltaron el cerco al parecer después de escuchar gritos.

El hecho ocurrió alrededor de las 10hs., en una vivienda ubicada en Avenida Arana entre 132 bis y 134, Villa Elisa. Según pudo saber eldia.com, los delincuentes cortaron el alambrado para ingresar al predio y esperaron que la dueña de casa saliera para sorprenderla.

Según las primeras informaciones, actuaron cinco sujetos jóvenes que al ver a la jubilada la hicieron ingresar por la fuerza al interior de la casa. No conformes con haberla reducido, la maniataron, le pegaron y hasta la quemaron con agua hirviendo.

"La encontraron atada, llena de sangre, era todo un desastre", contó un vecino sin poder salir del asombro por el nivel de violencia utilizado por los delincuentes.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, fueron vecinos los que escucharon gritos y pedidos de ayuda y tras saltar el cerco encontraron a la mujer "toda desfigurada" producto de los golpes.

Todavía no se sabe cuánto tiempo estuvieron en el interior de la casa, pero pasaron varios minutos hasta que la víctima fue liberada por los vecinos.