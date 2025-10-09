Tensión en La Plata: rescataron a un bebé que quedó encerrado dentro de un auto

Un episodio de tensión se vivió este miércoles 8 de octubre en pleno corazón de La Plata, cuando un bebé fue hallado atrapado dentro de un automóvil luego de que las puertas se bloquearan automáticamente.

Según fuentes oficiales, la madre del niño explicó que había cerrado la puerta del conductor para poder abrir la parte trasera del vehículo. En ese momento, las puertas se trabaron automáticamente y las llaves quedaron dentro, dejando al menor encerrado.

El incidente sucedió en la esquina de calle 2 y diagonal 73, en el centro de la ciudad.

Alertados por transeúntes, los servicios de emergencia y la Policía se hicieron presentes en el lugar. Con rapidez y coordinación, lograron abrir el vehículo y liberar al bebé.

Afortunadamente, el menor se encontraba en buen estado de salud y fue entregado a su madre tras el rescate.