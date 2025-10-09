Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de 3 millones, premio por línea y un 0Km o $20 millones

Policiales

Tensión en La Plata: rescataron a un bebé que quedó encerrado dentro de un auto

Tensión en La Plata: rescataron a un bebé que quedó encerrado dentro de un auto
9 de Octubre de 2025 | 17:53

Escuchar esta nota

Un episodio de tensión se vivió este miércoles 8 de octubre en pleno corazón de La Plata, cuando un bebé fue hallado atrapado dentro de un automóvil luego de que las puertas se bloquearan automáticamente. 

Según fuentes oficiales, la madre del niño explicó que había cerrado la puerta del conductor para poder abrir la parte trasera del vehículo. En ese momento, las puertas se trabaron automáticamente y las llaves quedaron dentro, dejando al menor encerrado. 

El incidente sucedió en la esquina de calle 2 y diagonal 73, en el centro de la ciudad. 

Alertados por transeúntes, los servicios de emergencia y la Policía se hicieron presentes en el lugar. Con rapidez y coordinación, lograron abrir el vehículo y liberar al bebé. 

Afortunadamente, el menor se encontraba en buen estado de salud y fue entregado a su madre tras el rescate. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables

Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

"La estoy pasando mal": Mónica Farro habló sobre su estado de salud

Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela

Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
+ Leidas

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

Cambiaron los horarios de Gimnasia - Talleres y Belgrano - Estudiantes: ¿por qué y a qué hora jugarán?

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Verón inaugura la Universidad del Deporte

Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir

Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque

Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano
Últimas noticias de Policiales

Solicitaron la captura internacional para un tío del "Pequeño J" y para "El Loco David"

Atada, quemada con agua hirviendo y ensangrentada: brutal ataque a una jubilada en La Plata

VIDEO | Imágenes sensibles.- Así fue el choque que se cobró la vida de un motociclista que viajaba con su familia

Héroes en la ruta: agentes del SPB rescataron a una madre y sus hijos tras un vuelco en La Plata
La Ciudad
Tránsito intenso en la Autopista La Plata y la Ruta 2 en el comienzo del finde largo
VIDEO. Los estudiantes le ponen color a la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata
Homenaje en La Plata al Papa Francisco a 5 años de Fratelli tutti
Arrancaron las obras en el Jardín de Infantes N° 974 que beneficiarán a más de 100 estudiantes de Abasto
VIDEO. Una invasión de abejas mete miedo en un barrio de La Plata
Espectáculos
VIDEO. "Lo primero que pensé fue ver a mis hijas": Tiago Medina tras recibir el alta médica
¿Por envidia? Yanina Latorre despotricó contra Sofi Martínez: "No sé que le ven" y "está inflada"
¿Son novios o no son novios? Qué dijo Nico Vázquez de su vínculo con Dai Fernández, compañera de "Rocky"
Duro comentario de Mario Pergolini sobre Fede Bal por sus infinitos romances
Daniela Christiansson dijo lo suyo: confesó todas las razones por las que no acompañó a Maxi López a Argentina
Información General
Envejecer con salud: el desafío de vivir más y mejor
Día Mundial de la Visión: por qué los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas, según expertos
El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai
Los Nobel de Química: transformaron el aire en agua
¿Quién podría ganar el Nobel de la Paz? ¿Y Trump?
Deportes
Estudiantes y una nueva baja en el equipo a días del partido ante Belgrano y del clásico
Un cura, rezo grupal y despedida: Belloso reveló el momento del fallecimiento de Russo
Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense
Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque
VIDEO. Russo, profeta en su tierra: "Luchá, con amor se cura todo", el aliento un histórico colaborador de Estudiantes que lo llevó en andas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla