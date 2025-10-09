Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense
Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense
Rescate financiero: Estados Unidos confirmó el swap por USD 20.000 millones con Argentina
"Entregó el celular": tras varias horas de requisa, terminó el allanamiento en la casa de Espert
Atada, quemada con agua hirviendo y ensangrentada: brutal ataque a una jubilada en La Plata
Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque
VIDEO. Russo, profeta en su tierra: "Luchá, con amor se cura todo", el aliento un histórico colaborador de Estudiantes que lo llevó en andas
VIDEO | Imágenes sensibles.- Así fue el choque que se cobró la vida de un motociclista que viajaba con su familia
¿Por envidia? Yanina Latorre despotricó contra Sofi Martínez: "No sé que le ven" y "está inflada"
Cambiaron los horarios de Gimnasia - Talleres y Belgrano - Estudiantes: ¿por qué y a qué hora jugarán?
¿Son novios o no son novios? Qué dijo Nico Vázquez de su vínculo con Dai Fernández, compañera de "Rocky"
Un cura, rezo grupal y despedida: Belloso reveló el momento del fallecimiento de Russo
VIDEO.- Minuto de silencio en el entrenamiento de Estudiantes en homenaje a Miguel Russo
EN VIVO.- ¡Hasta siempre Miguel! Camisetas de Boca y Estudiantes en la despedida a Russo
Yacoub Real Estate & Developers: una nueva etapa de crecimiento, innovación y compromiso social
VIDEO. Los estudiantes le ponen color a la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata
VIDEO. Una invasión de abejas mete miedo en un barrio de La Plata
Primera División argentina: Lanús y su ambición de conquistar la Segunda Fase del Grupo B
Transporte, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata este viernes feriado
Desalojo del Club Gonnet: masiva reunión con los socios y más de 5 mil firmas de apoyo
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
La Libertad Avanza apeló y ahora la Cámara Electoral debe resolver qué posición ocupará Santilli en la lista
¿El fin de la guerra en Gaza? Confirman el acuerdo de paz entre Hamas e Israel por el alto el fuego
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Se reveló el escándalo en MasterChef Celebrity, renunció el primer famoso: “No me esperen mañana”
La pareja del crack: Antonela Roccuzzo confesó detalles sobre los rumores de su posible embarazo
Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
Arrancaron las obras en el Jardín de Infantes N° 974 que beneficiarán a más de 100 estudiantes de Abasto
El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai
Héroes en la ruta: agentes del SPB rescataron a una madre y sus hijos tras un vuelco en La Plata
Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El fútbol argentino sigue despidiendo con emoción a Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más queridos y respetados del país. En las últimas horas, su amigo y dirigente Gonzalo Belloso contó cómo fueron los momentos finales del exDT de Estudiantes Rosario Central, Boca y Vélez, y su relato conmovió a todos.
Belloso, actual presidente de Rosario Central, reveló que Russo pasó sus últimos minutos rodeado de afecto y en el lugar que más amaba: el club de sus amores. “Fue mágico, como si lo hubiera planeado. Pudo despedirse en su casa, en el Gigante, con su gente. Estaba feliz, tranquilo. Fue un cierre perfecto para una vida de fútbol”, expresó emocionado.
Según relató, el técnico había llegado al predio de Arroyo Seco para saludar al plantel y ver de cerca el entrenamiento, sin imaginar que sería su última visita. “Nos abrazamos fuerte. Me dijo que estaba bien, que se sentía en paz. Miguel siempre fue así, un tipo noble, sin vueltas”, agregó Belloso.
La noticia de la muerte de Russo, ocurrida esta semana, generó una profunda tristeza en todo el ambiente del fútbol. Jugadores, dirigentes y excompañeros lo despidieron con mensajes llenos de admiración y cariño, destacando no solo su trayectoria deportiva —campeón con Boca Juniors, San Lorenzo y Central, entre otros— sino también su calidad humana.
Belloso cerró su testimonio con una frase que resume el sentimiento general: “Miguel se fue como vivió: en paz, rodeado de amor y con el corazón canalla”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí