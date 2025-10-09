El fútbol argentino sigue despidiendo con emoción a Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más queridos y respetados del país. En las últimas horas, su amigo y dirigente Gonzalo Belloso contó cómo fueron los momentos finales del exDT de Estudiantes Rosario Central, Boca y Vélez, y su relato conmovió a todos.

Belloso, actual presidente de Rosario Central, reveló que Russo pasó sus últimos minutos rodeado de afecto y en el lugar que más amaba: el club de sus amores. “Fue mágico, como si lo hubiera planeado. Pudo despedirse en su casa, en el Gigante, con su gente. Estaba feliz, tranquilo. Fue un cierre perfecto para una vida de fútbol”, expresó emocionado.

Según relató, el técnico había llegado al predio de Arroyo Seco para saludar al plantel y ver de cerca el entrenamiento, sin imaginar que sería su última visita. “Nos abrazamos fuerte. Me dijo que estaba bien, que se sentía en paz. Miguel siempre fue así, un tipo noble, sin vueltas”, agregó Belloso.

La noticia de la muerte de Russo, ocurrida esta semana, generó una profunda tristeza en todo el ambiente del fútbol. Jugadores, dirigentes y excompañeros lo despidieron con mensajes llenos de admiración y cariño, destacando no solo su trayectoria deportiva —campeón con Boca Juniors, San Lorenzo y Central, entre otros— sino también su calidad humana.

Belloso cerró su testimonio con una frase que resume el sentimiento general: “Miguel se fue como vivió: en paz, rodeado de amor y con el corazón canalla”.