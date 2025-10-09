"Necesitaba plata para drogarme": uno de los detenidos rompió el silencio tras el triple femicidio narco

La Junta Electoral rechazó el pedido para reimprimir las boletas
Uno de los imputados, identificado como Ariel Jeremías Giménez, señalado por participar del trágico triple femicidio ocurrido en Florencio Varela ofreció su declaración ante la justicia, en la cual admitió que colaboró en tapar el pozo donde fueron enterradas Brenda, Morena y Lara, aunque aseguró que lo hizo bajo presión y consumo de drogas.
En los tribunales, el hombre sostuvo: “Necesitaba plata, necesitaba drogarme”. Durante su exposición ante el juez, relató que fue involucrado por terceros y que se vio obligado a colaborar en el entierro bajo influencia de sustancias psicoactivas. Otros acusados y testigos del caso lo vinculan con acciones posteriores al homicidio, como el traslado de elementos usados para remover tierras y cubrir vestigios.
El imputado pidió que se tenga presente su situación de vulnerabilidad, refiriéndose a su estado económico y adicciones como factores que lo llevaron a participar. También afirmó que no tuvo protagonismo en las agresiones iniciales contra las jóvenes.
Además, relató: "Mis hermanos tienen problemas de drogas, igual que yo, por lo que vimos una oportunidad para poder consumir". Por ello, recordó haber cobrado $30.000 de los cuales fueron diez mil en efectivo y el resto en drogas.
Giménez, que le había alquilado el parlante al Pequeño J y al resto de los homicidas luego de que vieron una imagen a través de un estado de WhatsApp: "Estas personas lo vieron y, cuando al otro día a la noche, tipo 21, me preguntaron si se lo podía alquilar".
Al día siguiente, cuando fue a recuperar el parlante, Villanueva Silva se encontró con él para dárselo en un punto donde estaba convenciendo a otro hombre de tapar un pozo. Luego de que esa persona se negó, él vio la oportunidad de adquirir más drogas: fue hasta la casa de Chañar y le mostraron la tierra al lado de un pozo ya tapado completamente: “Era redondo y le faltaba a llegar la tierra a la superficie, 2 centímetros, y había tierra y piedras".
"Me dijo: ‘Lo que tenés que hacer es tirar esa tierra que está ahí, adonde está el hueco ese, el pozo. Entonces le dije: ‘Bueno, dale, lo hago. Necesitaba plata, necesitaba drogarme". Al momento de irse, Villanueva Silva, otro de los detenidos le regaló las herramientas: "Me ofreció las dos palas y un pico por parte del trabajo y por haber ido a buscar el parlante. Yo les dije que sí, ya que me venía bien para venderlas y seguir drogándome".
“Ya sabiendo lo del tema de las chicas y todo, yo ya me vi. Me vi por el tema de las palas y el pico, que venía por ahí. Entonces, voy a la comisaria y pregunto si me estaban buscando, si había algo en mi contra”, concluyó.
