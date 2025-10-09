¿Son novios o no son novios? Qué dijo Nico Vázquez de su vínculo con Dai Fernández, compañera de "Rocky"

La periodista Paula Varela aseguró que Nico Vázquez está viviendo un romance con Dai Fernández, su compañera en la obra teatral "Rocky", que ya había sido señalada como la tercera en discordia cuando el actor contó que se separó de Gimena Accardi, tras 18 años de relación.

Al ser consultado por Puro Show, sobre las versiones de romance con su compañera, el protagonista de "Rocky" no confirmó nada, pero no descartó presentar alguna pareja en breve.

"Viva la vida. No quiero hablar de mi vida privada, me quiero preservar, estoy muy bien. Con quien sea que empiece algo, se van a enterar. Si no me están viendo en ningún lado es porque todavía no empecé nada con nadie, no soy de esconderme", aseguró Nico Vázquez.

"Tengo ganas de vivir la vida y de ser feliz. Me empecé a sentir bien, estoy bien de salud, estoy haciendo mucha terapia. Cuando tenga algo que confirmar, lo voy a confirmar y con mucha felicidad", agregó.

"¿Te sentís enamorado?", le preguntaron, y él respondió: "De la vida y de mí, por fin. Le debo mucho al trabajo y sobre todo al público. Son muchos años de llenar los teatros. Lo de Rocky es algo muy grande, es un antes y después para el teatro argentino", indicó.