Volvió a descarrilar el tren de cargas en La Plata

Un tren de cargas descarriló este sábado en la zona de 117 y 527, en la localidad de Tolosa. Se trata de una formación que transportaba bobinas de acero hacia la planta de Siderar, en Ensenada.

Según informaron fuentes del lugar, no se registraron heridos ni daños mayores, aunque el incidente generó preocupación entre los vecinos debido al tamaño y peso de los vagones involucrados.

El tren circulaba a baja velocidad, ya que se trata de un tramo urbano donde el tránsito ferroviario es reducido por precaución. Sin embargo, los residentes remarcaron que no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo: en los últimos años se han registrado descarrilamientos similares en la misma zona.

Las autoridades ferroviarias investigan las causas del incidente y trabajan en el retiro de los vagones afectados.