La Ciudad

Volvió a descarrilar el tren de cargas en La Plata

Ocurrió en Tolosa

1 de Noviembre de 2025 | 14:45

Escuchar esta nota

Un tren de cargas descarriló este sábado en la zona de 117 y 527, en la localidad de Tolosa. Se trata de una formación que transportaba bobinas de acero hacia la planta de Siderar, en Ensenada.

Según informaron fuentes del lugar, no se registraron heridos ni daños mayores, aunque el incidente generó preocupación entre los vecinos debido al tamaño y peso de los vagones involucrados.

El tren circulaba a baja velocidad, ya que se trata de un tramo urbano donde el tránsito ferroviario es reducido por precaución. Sin embargo, los residentes remarcaron que no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo: en los últimos años se han registrado descarrilamientos similares en la misma zona.

Las autoridades ferroviarias investigan las causas del incidente y trabajan en el retiro de los vagones afectados.

Actividades: baile para jubilados, caminata, Inti Raymi y desfile de mascotas

Información General
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Una mujer grabó su muerte en TikTok
La Ciudad se vistió “de terror” para celebrar Halloween
La Sagrada Familia ya es la iglesia más alta del mundo imagen
Los números de la suerte del sábado 1 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
Demorada en la Aeropuerto: ¿Qué se sabe del incidente con Tamara Pettinato en Miami?
¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
Nicki Nicole y Lamine Yamal, un partido que habría llegado a su fin: los motivos
“Me quieren lastimar a mí y lo hacen con Dieguito”: Verónica Ojeda dolida por el homenaje maradoniano
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
Policiales
VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall
Héroes: Policías salvaron la vida de una beba que se ahogaba en La Plata
VIDEO. Fuerte choque entre una camioneta y un motociclista en La Plata
Desesperada búsqueda de una adolescente de 15 años en La Plata: "Son horas de angustia"
Robaron dos parapentes a motor en La Plata y los ofrecían por redes: cayó un sospechoso
Deportes
Fútbol, tenis, rugby y más en la agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?
Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año
Úbeda ratificó el once de Boca que vendrá a UNO
Después de la eliminación, ¿qué será del futuro de Gustavo Costas?

