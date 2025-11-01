Sinner avanzó hasta las semis del Masters de Paris

El italiano Jannik Sinner avanzó a las semifinales del Masters 1000 de París tras vencer a Ben Shelton por 6-3 y 6-3 en un partido que no presentó complicaciones. El número 2 del ranking impuso condiciones desde el inicio y quedó entre los cuatro mejores del certamen francés.

En tanto que el canadiense Félix Auger-Aliassime (9°) le ganó cómodamente al monegasco Valentin Vacherot 6-2 y 6-2. En dicha instancia tendrá como oponente al kazajo Aleksandr Bublik (13°), quien venció en tres sets el australiano Alex de Miñaur.