Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Mauricio Macri expresó su malestar con Javier Milei por el reemplazo de Guillermo Francos: liquidó a Adorni por "inexperiencia" y lamentó: "No es una buena noticia"

Mauricio Macri expresó su malestar con Javier Milei por el reemplazo de Guillermo Francos: liquidó a Adorni por "inexperiencia" y lamentó: "No es una buena noticia"
1 de Noviembre de 2025 | 19:30

Escuchar esta nota

En una publicación de último momento en su cuenta de X, Mauricio Macri confirmó que fue invitado a cenar por el presidente Javier Milei en la residencia de Olivos, pero advirtió que “no lograron ponerse de acuerdo” sobre el rumbo del Gobierno.

El exmandatario relató que el encuentro fue un gesto de agradecimiento por el apoyo que le dio a Milei “en la semana más difícil antes de las elecciones”, pero aprovechó el mensaje para cuestionar abiertamente la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y el nombramiento de su reemplazante, a quien calificó como “sin experiencia”.

> “La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, escribió Macri, y sugirió como alternativa a Horacio Marín, actual presidente de YPF, “por su perfil técnico y capacidad de conducción”.

En el mismo texto, Macri lamentó “la falta de resolución de las disputas internas del Gobierno” y advirtió que, pese al apoyo popular y al respaldo de Estados Unidos, “el país está frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”.

El mensaje, publicado en la noche del viernes, marca la primera crítica pública directa de Macri hacia Milei desde el inicio de su alianza. La publicación generó fuerte repercusión dentro del PRO y entre los libertarios, que la leyeron como un signo de distanciamiento político entre ambos líderes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

La Plata: la avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Kicillof recibió el respaldo de los intendentes en la reunión en medio de las críticas de Cristina

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni

Por el desdoblamiento, emergieron fuerzas locales y el peronismo se impuso en la Provincia

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata
Últimas noticias de Política y Economía

Una semana especial: Argentina ya tiene menos tasa a 10 años que Brasil

Los ausentes: por qué un tercio de los argentinos decidió no ir a votar

FOTOS | Marcha del orgullo LGBTIQ+: colores, música y crítica a las políticas de Milei

"Había un ciclo cumplido": Adorni habló como nuevo Jefe de Gabinete y dio detalles de Macri en Olivos
Policiales
VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall
Héroes: Policías salvaron la vida de una beba que se ahogaba en La Plata
VIDEO. Fuerte choque entre una camioneta y un motociclista en La Plata
Desesperada búsqueda de una adolescente de 15 años en La Plata: "Son horas de angustia"
Robaron dos parapentes a motor en La Plata y los ofrecían por redes: cayó un sospechoso
Información General
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Una mujer grabó su muerte en TikTok
La Ciudad se vistió “de terror” para celebrar Halloween
La Sagrada Familia ya es la iglesia más alta del mundo imagen
Los números de la suerte del sábado 1 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
“La lógica del viento y "Fakland 1982", dos puestas escénicas atractivas y gratis en La Plata
More Rial sigue presa: ¿sin domiciliaria y con preventiva hasta el juicio?
Demorada en la Aeropuerto: ¿Qué se sabe del incidente con Tamara Pettinato en Miami?
¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
Nicki Nicole y Lamine Yamal, un partido que habría llegado a su fin: los motivos
Deportes
Talleres le ganó a Vélez en Liniers
Barracas Central superó a Argentinos con un doblete de Bruera
Aldosivi venció a Independiente Rivadavia
Estudiantes recibe a Boca, duelo picante en UNO: hora, formaciones y TV
El Lobo, con la urgente necesidad de sumar, visita el Monumental: hora, formaciones y TV

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla