En una publicación de último momento en su cuenta de X, Mauricio Macri confirmó que fue invitado a cenar por el presidente Javier Milei en la residencia de Olivos, pero advirtió que “no lograron ponerse de acuerdo” sobre el rumbo del Gobierno.

El exmandatario relató que el encuentro fue un gesto de agradecimiento por el apoyo que le dio a Milei “en la semana más difícil antes de las elecciones”, pero aprovechó el mensaje para cuestionar abiertamente la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y el nombramiento de su reemplazante, a quien calificó como “sin experiencia”.

> “La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, escribió Macri, y sugirió como alternativa a Horacio Marín, actual presidente de YPF, “por su perfil técnico y capacidad de conducción”.

En el mismo texto, Macri lamentó “la falta de resolución de las disputas internas del Gobierno” y advirtió que, pese al apoyo popular y al respaldo de Estados Unidos, “el país está frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”.

El mensaje, publicado en la noche del viernes, marca la primera crítica pública directa de Macri hacia Milei desde el inicio de su alianza. La publicación generó fuerte repercusión dentro del PRO y entre los libertarios, que la leyeron como un signo de distanciamiento político entre ambos líderes.