Del Obelisco al Bosque de La Plata: los videos de la caravana de las "1.000 motos" que aturdió a la Región
Del Obelisco al Bosque de La Plata: los videos de la caravana de las "1.000 motos" que aturdió a la Región
Carta de Kicillof a Milei y pedido de diálogo: "Le propongo discutir estas cuestiones y las que usted proponga"
VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall
"Había un ciclo cumplido": Adorni habló como nuevo Jefe de Gabinete y dio detalles de Macri en Olivos
FOTOS | Marcha del orgullo LGBTIQ+: colores, música y crítica a las políticas de Milei
VIDEO. Emotivo pasillo de honor en La Plata: alumnos despidieron al profesor Fabián Rodríguez tras 31 años de enseñanza
Héroes: Policías salvaron la vida de una beba que se ahogaba en La Plata
¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
Nicki Nicole y Lamine Yamal, un partido que habría llegado a su fin: los motivos
Estudiantes recibe a Boca, duelo picante en UNO: hora, formaciones y TV
El Lobo, con la urgente necesidad de sumar, visita el Monumental: hora, formaciones y TV
Demorada en la Aeropuerto: ¿Qué se sabe del incidente con Tamara Pettinato en Miami?
Desesperada búsqueda de una adolescente de 15 años en La Plata: "Son horas de angustia"
VIDEO. Fuerte choque entre una camioneta y un motociclista en La Plata
“Me quieren lastimar a mí y lo hacen con Dieguito”: Verónica Ojeda dolida por el homenaje maradoniano
¡Pedilo desde hoy! Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina
¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos disponibles de esta semana
Habilitan espacio de consulta ciudadana en La Plata por el Plan de Ordenamiento Territorial
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Vecinos de la zona oeste de La Plata denuncian abandono de la avenida 60: “Esto se convirtió en el Dakar platense”
Robaron dos parapentes a motor en La Plata y los ofrecían por redes: cayó un sospechoso
Alumnos del Colegio Emanuel de La Plata llegaron a Francia y visitaron la Casa Museo de San Martín
Cuenta DNI en noviembre: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica
Fútbol, tenis, rugby y más en la agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave
La Plata: un abogado solicitó que “crucifiquen” a un preso en una plaza pública
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En una publicación de último momento en su cuenta de X, Mauricio Macri confirmó que fue invitado a cenar por el presidente Javier Milei en la residencia de Olivos, pero advirtió que “no lograron ponerse de acuerdo” sobre el rumbo del Gobierno.
El exmandatario relató que el encuentro fue un gesto de agradecimiento por el apoyo que le dio a Milei “en la semana más difícil antes de las elecciones”, pero aprovechó el mensaje para cuestionar abiertamente la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y el nombramiento de su reemplazante, a quien calificó como “sin experiencia”.
> “La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, escribió Macri, y sugirió como alternativa a Horacio Marín, actual presidente de YPF, “por su perfil técnico y capacidad de conducción”.
En el mismo texto, Macri lamentó “la falta de resolución de las disputas internas del Gobierno” y advirtió que, pese al apoyo popular y al respaldo de Estados Unidos, “el país está frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”.
El mensaje, publicado en la noche del viernes, marca la primera crítica pública directa de Macri hacia Milei desde el inicio de su alianza. La publicación generó fuerte repercusión dentro del PRO y entre los libertarios, que la leyeron como un signo de distanciamiento político entre ambos líderes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí