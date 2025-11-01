Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Carta de Axel Kicillof a Javier Milei y pedido de diálogo: "Le propongo discutir estas cuestiones y las que usted proponga"

Carta de Axel Kicillof a Javier Milei y pedido de diálogo: "Le propongo discutir estas cuestiones y las que usted proponga"
1 de Noviembre de 2025 | 16:24

Escuchar esta nota

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le envió este sábado una carta al presidente Javier Milei en la que expresó fuertes críticas al programa económico del Gobierno nacional y planteó la necesidad de abrir un diálogo “real” con las provincias.

En el texto, fechado el 1° de noviembre, Kicillof reconoció el triunfo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones nacionales del 26 de octubre, pero advirtió que “las calamidades que su modelo económico provoca en nuestra sociedad siguen su curso”.

“Jubilados, trabajadores, comerciantes, industriales, estudiantes, sectores vulnerables y sectores medios continúan siendo golpeados por un ajuste que se traduce en recesión, caída del consumo, pérdida de empleo y angustia”, escribió el mandatario bonaerense.

El gobernador valoró el cambio de tono del Presidente tras los comicios, aunque sostuvo que “aún le falta lo más importante: enfrentar la realidad”. En ese sentido, cuestionó la política económica de Milei al señalar que “su plan, basado en mantener un dólar bajo y una recesión prolongada, fracasó”.

Kicillof también criticó la influencia de figuras del extranjero en la gestión nacional, mencionando los casos del empresario Scott Bessent, el exasesor republicano Barry Bennet y el expresidente estadounidense Donald Trump, a quien acusó de “intromisión inédita” en la política argentina.

Reclamo por las provincias

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof recibió el respaldo de los intendentes en la reunión en medio de las críticas de Cristina

LE PUEDE INTERESAR

Cristina responsabilizó a Kicillof por la derrota y profundizó la interna

Uno de los ejes centrales de la carta fue el reclamo por el federalismo y la falta de convocatoria a los gobernadores opositores. “Las provincias que usted decidió no convocar representan a más del 40% de la población argentina”, subrayó Kicillof, y agregó que “la exclusión es un gesto antidemocrático y contrario al espíritu federal”.

Además, advirtió que la Provincia de Buenos Aires “ha sido duramente castigada por la administración nacional” mediante recortes en seguridad, transporte e infraestructura. Según el texto, la Nación adeuda “más de doce millones de millones de pesos” al distrito bonaerense por la eliminación de fondos y la paralización de obras.

“Ese supuesto ahorro nacional está hecho con recursos que le pertenecen al pueblo de mi Provincia y de las demás. La Provincia de Buenos Aires aporta el 40 % de la recaudación nacional y recibe apenas el 7 %”, señaló el mandatario.

Llamado a diálogo de Kicillof a Milei

Kicillof propuso una vez más abrir un espacio de discusión sobre políticas públicas y advirtió que el peronismo “no acompañará reformas que quiten derechos o destruyan la producción nacional”.

En el cierre del documento, el gobernador pidió al Presidente que “escuche y dialogue, no con los mercados, sino con la gente”, y subrayó que el futuro del país “no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y amor a la Patria”.
 

La carta completa completa de Kicillof a Milei:

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni

Kicillof recibió el respaldo de los intendentes en la reunión en medio de las críticas de Cristina

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Por el desdoblamiento, emergieron fuerzas locales y el peronismo se impuso en la Provincia

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año
Últimas noticias de Política y Economía

Kicillof recibió el respaldo de los intendentes en la reunión en medio de las críticas de Cristina

Cristina responsabilizó a Kicillof por la derrota y profundizó la interna

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni

En medio de los cambios, Milei se reunió con Macri
Deportes
Fútbol, tenis, rugby y más en la agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?
Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año
Úbeda ratificó el once de Boca que vendrá a UNO
Después de la eliminación, ¿qué será del futuro de Gustavo Costas?
Información General
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Una mujer grabó su muerte en TikTok
La Ciudad se vistió “de terror” para celebrar Halloween
La Sagrada Familia ya es la iglesia más alta del mundo imagen
Los números de la suerte del sábado 1 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
Demorada en la Aeropuerto: ¿Qué se sabe del incidente con Tamara Pettinato en Miami?
¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
Nicki Nicole y Lamine Yamal, un partido que habría llegado a su fin: los motivos
“Me quieren lastimar a mí y lo hacen con Dieguito”: Verónica Ojeda dolida por el homenaje maradoniano
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
Policiales
VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall
Héroes: Policías salvaron la vida de una beba que se ahogaba en La Plata
VIDEO. Fuerte choque entre una camioneta y un motociclista en La Plata
Desesperada búsqueda de una adolescente de 15 años en La Plata: "Son horas de angustia"
Robaron dos parapentes a motor en La Plata y los ofrecían por redes: cayó un sospechoso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla