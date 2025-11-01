Del Obelisco al Bosque de La Plata: los videos de la caravana de las "1.000 motos" que aturdió a la Región
Del Obelisco al Bosque de La Plata: los videos de la caravana de las "1.000 motos" que aturdió a la Región
Carta de Kicillof a Milei y pedido de diálogo: "Le propongo discutir estas cuestiones y las que usted proponga"
VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall
"Había un ciclo cumplido": Adorni habló como nuevo Jefe de Gabinete y dio detalles de Macri en Olivos
FOTOS | Marcha del orgullo LGBTIQ+: colores, música y crítica a las políticas de Milei
VIDEO. Emotivo pasillo de honor en La Plata: alumnos despidieron al profesor Fabián Rodríguez tras 31 años de enseñanza
Héroes: Policías salvaron la vida de una beba que se ahogaba en La Plata
¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
Nicki Nicole y Lamine Yamal, un partido que habría llegado a su fin: los motivos
Estudiantes recibe a Boca, duelo picante en UNO: hora, formaciones y TV
El Lobo, con la urgente necesidad de sumar, visita el Monumental: hora, formaciones y TV
Demorada en la Aeropuerto: ¿Qué se sabe del incidente con Tamara Pettinato en Miami?
Desesperada búsqueda de una adolescente de 15 años en La Plata: "Son horas de angustia"
VIDEO. Fuerte choque entre una camioneta y un motociclista en La Plata
“Me quieren lastimar a mí y lo hacen con Dieguito”: Verónica Ojeda dolida por el homenaje maradoniano
¡Pedilo desde hoy! Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina
¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos disponibles de esta semana
Habilitan espacio de consulta ciudadana en La Plata por el Plan de Ordenamiento Territorial
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Vecinos de la zona oeste de La Plata denuncian abandono de la avenida 60: “Esto se convirtió en el Dakar platense”
Robaron dos parapentes a motor en La Plata y los ofrecían por redes: cayó un sospechoso
Alumnos del Colegio Emanuel de La Plata llegaron a Francia y visitaron la Casa Museo de San Martín
Cuenta DNI en noviembre: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica
Fútbol, tenis, rugby y más en la agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave
La Plata: un abogado solicitó que “crucifiquen” a un preso en una plaza pública
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Sociedad 01/11/2025 18:03:24
Buenos Aires, 1° noviembre (NA) — Las calles aledañas al Congreso se tiñeron de colores, música y el rechazo a las políticas del Gobierno de Javier Milei en la 34 edición de la Marcha del orgullo LGBTIQ+ 2025. Allí miles de personas se acercaron para celebrar, pero también para expresar un mensaje fuerte para “frenar la política de odio y la violencia fascista”.
Viviana Cardano, de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), habló con la agencia Noticias Argentinas sobre su presencia en la amplia movilización desde Diagonal Norte hacia el Congreso: “Hoy estamos todos acá en rechazo a las políticas de este nuevo gobierno y la persecución que el colectivo LGBTQ+, está sufriendo desde los dichos de Milei en Davos”.
“Es necesario que en esta marcha no esté solamente el colectivo, sino que estemos todos los compañeros y compañeras de los diferentes sectores. En mi caso soy de la Secretaría de Género de la Junta Interna del Hospital de Pacheco, pero la invitación ha sido para todos, no solamente la comunidad LGBTQ+, sino para los trabajadores estatales”, expresó.
En un gran clima donde los camiones, colores, la música, cánticos, el humo de las parrillas y los aromas se mezclan, todos se encuentran abocados a celebrar, pero también a continuar con los reclamos a los rechazos dictados por el Gobierno, como el DNU que quita los medicamentos a las personas trans, a las niñeces trans y la reparación histórica para las mujeres trans adultas mayores.
Mariana, docente de San Fernando y del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), también se acercó y en diálogo con NA contó que se encuentran en la marcha para reclamar “escuelas con inclusión para todas las elecciones de género”.
Al ser consultada sobre en qué estado está la Ley de ESI (Educación Sexual Integral) hoy en día y cómo se puede brindar en las escuelas, Mariana explicó: “Al trabajar en la provincia de Buenos Aires, es un panorama totalmente diferente y la ley forma parte ya del diseño curricular de antes, ahora y siempre”.
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí