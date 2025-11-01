VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall
Momentos de tensión se vivieron este viernes por la noche en el Instituto Médico Platense, cuando un hombre desató un violento ataque contra el edificio y rompió a fierrazos varios de los vidrios del frente.
El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la clínica, que captaron cómo el sujeto golpeó repetidamente las ventanas y las puertas de acceso con una barra metálica.
Según relataron testigos, el agresor actuó solo y se retiró caminando tranquilamente luego de causar los destrozos. Empleados del establecimiento llamaron al 911, pero cuando los agentes llegaron al lugar el hombre ya se había dado a la fuga.
A pesar del violento accionar, no hubo personas heridas. Sin embargo, los daños materiales fueron importantes y generaron preocupación entre los trabajadores y pacientes que se encontraban en el lugar.
Las imágenes de las cámaras fueron entregadas a las autoridades policiales, que intentan identificar al responsable y determinar los motivos del ataque. En principio, no se registraron amenazas previas ni incidentes con el personal de la clínica.
La causa fue caratulada como “Daño” y quedó bajo la intervención de la UFI N°9, a cargo de Pablo Iacarino, y del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial La Plata.
La policía trabaja en las filmaciones y testimonios que permitan identificar al agresor y esclarecer el hecho.
