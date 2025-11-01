Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Había un ciclo cumplido": Adorni habló como nuevo Jefe de Gabinete y dio detalles de la reunión Milei - Macri en Olivos

"Había un ciclo cumplido": Adorni habló como nuevo Jefe de Gabinete y dio detalles de la reunión Milei - Macri en Olivos
1 de Noviembre de 2025 | 17:52

Escuchar esta nota

El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó hoy que la salida de su antecesor, Guillermo Francos, se dio en el marco de un “ciclo cumplido” y destacó su papel como “pieza clave” en la gestión del presidente Javier Milei.

“Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Había un ciclo cumplido y creo que él lo explica bien en su renuncia”, resaltó Adorni en declaraciones radiales tras la confirmación de su nombramiento.

El funcionario contó que la decisión “se venía hablando hace unos días”, aunque sin definiciones concretas.

“Cuando el Presidente toma la decisión, se ejecuta rápidamente. Pero hace unos días se venía hablando del tema, aunque sin definiciones”, explicó.

Adorni expresó además su aprecio por Francos y subrayó que el sentimiento es compartido dentro del equipo de gobierno.

“Le tenía mucho respeto y cariño y es el sentimiento general de todo el Gabinete. Ni me sorprende ni me deja de sorprender”, indicó Adorni, quien jurará como ministro coordinador el próximo miércoles.

Para el nuevo jefe de Gabinete, el gesto final de Francos fue “poner todas las herramientas sobre la mesa para que el Presidente tome las mejores decisiones”.

“Incluso en su retirada se lo va a recordar por mucho tiempo”, consideró.

En tanto, Adorni detalló que la instrucción que recibió de Milei fue “coordinar el Gabinete para que la gestión avance” y lograr que “en estos dos años nos sigamos destacando en lo que hacemos”.

Con su nueva responsabilidad, Adorni continuará en la Casa Rosada y no asumirá como legislador por la Ciudad de Buenos Aires, cargo para el que había sido electo el pasado 18 de mayo, tras ganar la elección local.

Se espera que en el cargo de vocero sea reemplazado por su actual números dos, Javier Lanari, aunque será el propio Adorni el que seguirá como figura central de la comunicación del Presidente.

Adorni habló de la cena Milei - Macri en Olivos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contó hoy que la reciente reunión entre el presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri en la Quinta de Olivos tuvo “carácter de amigos” y que el jefe de Estado lo puso “al tanto de la buena predisposición” que notó entre los gobernadores durante el último encuentro en Casa Rosada.

“En general las reuniones de Milei y Macri tienen carácter de una reunión de amigos. El Presidente lo puso en autos de los detalles de la reunión con los gobernadores del jueves, lo puso al tanto de la buena predisposición que notó todo el Gabinete escuchando a los gobernadores en pos de las reformas”, destacó Adorni sobre la charla que, según precisó, duró una hora y 45 minutos.

También señaló que Milei “le explicó el por qué de cada reforma, el por qué de las urgencias y la lógica y secuencialidad que tienen, cómo implementarlas, por qué algunas reformas hay que sacarlas rápido y debatirlas en extraordinarias”.

En declaraciones radiales, Adorni se refirió, además, a la banca que había ganado para ingresar a la Legislatura porteña y que finalmente no ocupará tras su designación como jefe de Gabinete.

“Se viene hablando desde que fui candidato. Nunca fui candidato testimonial y jamás lo hubiese sido”, aclaró el funcionario, y añadió: “Para ser testimonial uno ni siquiera se tendría que presentar, porque es una estafa al electorado. Siempre dije lo mismo: voy a estar donde esté el Presidente”.

Consultado sobre si su candidatura fue testimonial, respondió: “No tuve opción, son las circunstancias que me tocaron”.

