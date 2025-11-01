Del Obelisco al Bosque de La Plata: los videos de la caravana de las "1.000 motos" que "no dejó dormir a nadie"

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall
"Insoportables", "no pegué un ojo en toda la noche", "no se aguantan más explosiones". Como esas frases fueron las que más se repitieron entre vecinos de La Plata yt la Región cuando este sábado se encontraban con alguien o mandaban el primer mensaje de Whatsapp de la jornada.
Como se publicó esta mañana, una masiva caravana de motos movilizó a partir de la medianoche un amplio operativo policial en la ciudad de La Plata. Según informaron fuentes oficiales, aproximadamente mil motocicletas participaron del evento, lo que generó un desorden significativo en distintas zonas urbanas.
Recorrido, quejas vecinales y maniobras peligrosas
Vecinos en sectores como Av. 32, la 122, el Bosque, la 520, la 72, en las inmediaciones del Parque Alberti (cruce de calles 25 y 38) denunciaron que la caravana avanzó a alta velocidad, realizó maniobras peligrosas —como circular en contramano o sin casco— y generó un “nivel de ruido que alteró la tranquilidad nocturna”.
Además, la caravana abarcó rutas como la Autopista Buenos Aires - La Plata, la Autovía 2 y la rotonda de Alpargatas, extendiéndose también al sur del conurbano bonaerense.
El operativo policial
Frente a la magnitud del evento, la Secretaría de Seguridad municipal desplegó un operativo nocturno, con la participación de fuerzas provinciales y cerca de un centenar de agentes.
Se realizaron al menos siete procedimientos en puntos estratégicos: bajada de la autopista en Diagonal 74 y 120, Villa Elisa (a la altura del arco de Camino Centenario), la localidad de San Carlos (520 y 149), y zonas céntricas como Plaza Moreno, Plaza Malvinas y el Paseo del Bosque.
Como resultado, se incautaron unas 50 motos por diversas infracciones.
Repercusiones y antecedentes
La convocatoria incluyó motociclistas provenientes no sólo de La Plata, sino también de ciudades como Brandsen, Esteban Echeverría y Florencio Varela.
El hecho generó gran malestar vecinal, que ya había sido escenario de incidentes similares. En otra ciudad costera, Mar del Plata, ocurrió una caravana bajo el lema “El juego es que no nos atrapen” durante la misma noche temática.
Cabe destacar que el historial de estas caravanas en la región incluye episodios trágicos: por ejemplo, jóvenes que perdieron la vida en maniobras peligrosas en motocicleta.
