Deportes

River Plate vs Gimnasia.- El Lobo, con la urgente necesidad de sumar, visita el Monumental: hora, formaciones y TV

River Plate vs Gimnasia.- El Lobo, con la urgente necesidad de sumar, visita el Monumental: hora, formaciones y TV
1 de Noviembre de 2025 | 17:20

Escuchar esta nota

Gimnasia y Esgrima La Plata visitará este domingo a River Plate en el marco de la decimocuarta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Núñez desde las 20:30 con el arbitraje de Nazareno Arasa mientras que Silvio Trucco estará en el VAR y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium. También se podrá seguir por la Supertransmi de La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI).

El equipo de Fernando Zaniratto disputó su último encuentro hace dos semanas cuando, en condición de visitante, perdió 2-0 con Estudiantes en el clásico platense correspondiente al interzonal de la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

Para este partido ante River, el entrenador interino hará dos modificaciones: el uruguayo Juan de Dios Pintado pasará del mediocampo al lateral derecho para ocupar el lugar de Fabricio Corbalán que será reemplazado por Juan Manuel Villalba, al tiempo que Manuel Panaro ingresará por Pedro Silva.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de caer 4-3 en penales, tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el marco de la semifinal de la Copa Argentina que se disputó el viernes 24 de octubre en Córdoba. Esta derrota acrecentó la crisis en el ´Millonario´ que se fue insultado por sus hinchas y con un entrenador que, a pesar de que la historia en el club lo respalde, empezó a ser cuestionado.

Para este partido ante el Lobo, el director técnico tendrá dos bajas sensibles: en primer lugar, el defensor Gonzalo Montiel que sufrió un esguince de rodilla y el delantero Sebastián Driussi que padece una distensión en su isquiotibial izquierdo. Al atacante lo reemplazará Facundo Colidio mientras que, en cuanto al lateral derecho, Milton Casco y Fabricio Bustos pelean por ocupar dicho lugar.

Además, Enzo Pérez reaparecería en el mediocampo, sector de la cancha de Kevin Castaño pelea por un lugar con Juan Carlos Portillo y el juvenil Cristián Jaime podría tener su primera titularidad reemplazando a Ignacio Fernández.Por su parte,

Probables formaciones River Plate vs Gimnasia

River Plate: Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estadio: Monumental, Capital Federal.
Árbitro: Nazareno Arasa.
VAR: Silvio Trucco.
Horario: 20.30
TV: ESPN Premium.
 

