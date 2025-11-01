Macri expresó su malestar con Milei: liquidó a Adorni por "inexperiencia" y lamentó que "no es una buena noticia"
Macri expresó su malestar con Milei: liquidó a Adorni por "inexperiencia" y lamentó que "no es una buena noticia"
Del Obelisco al Bosque de La Plata: los videos de la caravana de las "1.000 motos" que aturdió a la Región
Carta de Kicillof a Milei y pedido de diálogo: "Le propongo discutir estas cuestiones y las que usted proponga"
VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall
"Había un ciclo cumplido": Adorni habló como nuevo Jefe de Gabinete y dio detalles de Macri en Olivos
FOTOS | Marcha del orgullo LGBTIQ+: colores, música y crítica a las políticas de Milei
VIDEO. Emotivo pasillo de honor en La Plata: alumnos despidieron al profesor Fabián Rodríguez tras 31 años de enseñanza
Héroes: Policías salvaron la vida de una beba que se ahogaba en La Plata
¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
Nicki Nicole y Lamine Yamal, un partido que habría llegado a su fin: los motivos
Estudiantes recibe a Boca, duelo picante en UNO: hora, formaciones y TV
El Lobo, con la urgente necesidad de sumar, visita el Monumental: hora, formaciones y TV
Demorada en la Aeropuerto: ¿Qué se sabe del incidente con Tamara Pettinato en Miami?
Desesperada búsqueda de una adolescente de 15 años en La Plata: "Son horas de angustia"
VIDEO. Fuerte choque entre una camioneta y un motociclista en La Plata
“Me quieren lastimar a mí y lo hacen con Dieguito”: Verónica Ojeda dolida por el homenaje maradoniano
¡Pedilo desde hoy! Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina
¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos disponibles de esta semana
Habilitan espacio de consulta ciudadana en La Plata por el Plan de Ordenamiento Territorial
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Vecinos de la zona oeste de La Plata denuncian abandono de la avenida 60: “Esto se convirtió en el Dakar platense”
Robaron dos parapentes a motor en La Plata y los ofrecían por redes: cayó un sospechoso
Alumnos del Colegio Emanuel de La Plata llegaron a Francia y visitaron la Casa Museo de San Martín
Cuenta DNI en noviembre: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica
Fútbol, tenis, rugby y más en la agenda deportiva de este sábado: horarios y TV
“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave
La Plata: un abogado solicitó que “crucifiquen” a un preso en una plaza pública
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Gimnasia y Esgrima La Plata visitará este domingo a River Plate en el marco de la decimocuarta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Núñez desde las 20:30 con el arbitraje de Nazareno Arasa mientras que Silvio Trucco estará en el VAR y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium. También se podrá seguir por la Supertransmi de La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI).
El equipo de Fernando Zaniratto disputó su último encuentro hace dos semanas cuando, en condición de visitante, perdió 2-0 con Estudiantes en el clásico platense correspondiente al interzonal de la decimotercera fecha del Torneo Clausura.
Para este partido ante River, el entrenador interino hará dos modificaciones: el uruguayo Juan de Dios Pintado pasará del mediocampo al lateral derecho para ocupar el lugar de Fabricio Corbalán que será reemplazado por Juan Manuel Villalba, al tiempo que Manuel Panaro ingresará por Pedro Silva.
El equipo de Marcelo Gallardo viene de caer 4-3 en penales, tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el marco de la semifinal de la Copa Argentina que se disputó el viernes 24 de octubre en Córdoba. Esta derrota acrecentó la crisis en el ´Millonario´ que se fue insultado por sus hinchas y con un entrenador que, a pesar de que la historia en el club lo respalde, empezó a ser cuestionado.
Para este partido ante el Lobo, el director técnico tendrá dos bajas sensibles: en primer lugar, el defensor Gonzalo Montiel que sufrió un esguince de rodilla y el delantero Sebastián Driussi que padece una distensión en su isquiotibial izquierdo. Al atacante lo reemplazará Facundo Colidio mientras que, en cuanto al lateral derecho, Milton Casco y Fabricio Bustos pelean por ocupar dicho lugar.
Además, Enzo Pérez reaparecería en el mediocampo, sector de la cancha de Kevin Castaño pelea por un lugar con Juan Carlos Portillo y el juvenil Cristián Jaime podría tener su primera titularidad reemplazando a Ignacio Fernández.Por su parte,
LE PUEDE INTERESAR
¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?
River Plate: Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Estadio: Monumental, Capital Federal.
Árbitro: Nazareno Arasa.
VAR: Silvio Trucco.
Horario: 20.30
TV: ESPN Premium.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí