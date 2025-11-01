Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Recibe a cf. ringuelet

Fomento buscará consolidarse en la punta

Fomento buscará consolidarse en la punta

se reanuda el clausura

1 de Noviembre de 2025 | 04:28
Edición impresa

Después de dos semanas sin actividad oficial, esta tarde a partir de las 16 se reanudará el torneo Clausura 2025 de la Liga Amateur Platense, con el desarrollo de la décima fecha, en sus tres divisiones.

En el partido más destacado de la jornada, el Fomento líder con 22 puntos, buscará recuperarse de la derrota en el clásico, cuando reciba en 58 y 132 al Centro Fomento Ringuelet, último en la tabla con 4 unidades.

Unidos de Olmos, en tanto, que se ubica segundo con 20 unidades, recién estará jugando por este Clausura el miércoles que viene ante la Asociación Iris, duodécimo con 10 puntos, en la cancha de la Asociación Coronel Brandsen, donde hará las veces de local ya que tiene su cancha suspendida.

La jornada contempla además los siguientes partidos: CRIBA vs. Nueva Alianza (2 y 611); San Lorenzo vs. CRISFA (6 y 485); CC. Tolosano vs. Alumni (528 bis y 115); Everton vs. ADIP (7 y 629) y Brandsen vs. Estrella (52 y 161).

El partido entre Las Malvinas y Polideportivo Gonnet se jugará el miércoles a partir de las 18, en 528 y 140. El motivo del cambio de día obedece a que el “auriazul” jugará mañana por el Torneo Federal Amateur.

VILLA MONTORO, POR OTRO PASO

Por el Clausura de la Primera B, Villa Montoro, puntero con 25 unidades, buscará prolongar su gran momento, cuando a partir de las 16 reciba en 96 y 118 a Peñarol, en el partido más destacado de la décima fecha.

También jugarán Defensores (CB) vs. Expreso Rojo (7 y 480, City Bell); Talleres vs. San Martín (66 y 174); Villa Lenci vs. La Plata FC. (21 y 78); Curuzú vs. For Ever (411 y 21A); Porteño vs. Comunidad Rural (Mitre y Alsina, Ensenada); 5 de Mayo vs. Tricolores (Quintana y Uruguay, Ensenada) y Romerense vs. Argentino (J) (168 y 517).

Y por el Proyección, Universitario, que lidera con 16 puntos, buscará consolidarse cuando visite a Banco Provincia (17 y 476, City Bell). Además, San Juan (B) vs. 9 de Julio (515 y 146); Gonnet vs. Ateneo Popular (501 y 141) y NV. Argüello vs. Unidos del Dique (127 entre 8 y 9, Berisso).

 

