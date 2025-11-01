Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Napoli quiere cuidar la cima ante Como que contará con presencia de argentinos

archivo

1 de Noviembre de 2025 | 04:27
Napoli recibe desde las 14 a Como, con la presencia de los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone, en uno de los partidos que marcará el inicio de la fecha 10 de la Serie A, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita seguir como líder.

Además, habrá otros dos partidos, uno de ellos comenzará a las 11 de la mañana, cuando se enfrenten Udinese y Atalanta, mientras que más tarde, a las 16:45, se verán las caras el Cremonese y la Juventus.

 

