Napoli quiere cuidar la cima ante Como que contará con presencia de argentinos

Napoli recibe desde las 14 a Como, con la presencia de los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone, en uno de los partidos que marcará el inicio de la fecha 10 de la Serie A, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita seguir como líder.

Además, habrá otros dos partidos, uno de ellos comenzará a las 11 de la mañana, cuando se enfrenten Udinese y Atalanta, mientras que más tarde, a las 16:45, se verán las caras el Cremonese y la Juventus.