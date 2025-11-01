San Carlos se juega un partido clave en Burzaco

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni
Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete: asumirá Adorni
“Buscamos una condena”: el juicio a Diego García, en una etapa clave
La avivada del estacionamiento propio es una epidemia sin freno
Cielo gris este sábado en La Plata pero con temperatura agradable: ¿se viene un domingo a puro chaparrones?
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
La elección de profesores en la UNLP dejó un batacazo en Medicina
NTVG: “cuando hacemos música, la defendemos de forma auténtica”
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Actividades: baile para jubilados, caminata, Inti Raymi y desfile de mascotas
Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Cristina responsabilizó a Kicillof por la derrota y profundizó la interna
Un abogado solicitó que “crucifiquen” a un detenido en una plaza pública
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Villa San Carlos, que arrastra una racha de tres partidos sin triunfos, intentará esta tarde sumar de a tres en este Clausura, cuando a partir de las 15:30 enfrente en Burzaco a San Marín, en un partido válido por la fecha 19 y arbitrado por Eduardo Gutiérrez.
El Celeste, hoy por hoy, se está quedando afuera de la zona de Reducido por diferencia de gol: Excursionistas tiene los mismos puntos: 53, pero +4; mientras que los de Berisso cuentan con un coeficiente de -1.
Para el encuentro de esta tarde, el entrenador Pablo Miranda, como acostumbra, recién dará a conocer la formación titular antes del inicio de las acciones.
Sin embargo, tendrá dos bajas obligadas para enfrentar al Charro, ya que no podrá contar con el defensor Alejo Lloyaiy ni con el goledor Emanuel Zagert, ambos expulsados en el partido con Sacachispas. Otros partidos: A las 15:30, Armenio vs. Real Pilar y Flandria vs. Acassuso. Y Laferrere vs. Midland (16).
Por la revancha del Reducido de la B Nacional, Atlanta recibe hoy a las 13:45 a Morón, que ganó el partido de ida 1-0.
LE PUEDE INTERESAR
Fomento buscará consolidarse en la punta
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí