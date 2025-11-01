San Carlos se juega un partido clave en Burzaco

Villa San Carlos, que arrastra una racha de tres partidos sin triunfos, intentará esta tarde sumar de a tres en este Clausura, cuando a partir de las 15:30 enfrente en Burzaco a San Marín, en un partido válido por la fecha 19 y arbitrado por Eduardo Gutiérrez.

El Celeste, hoy por hoy, se está quedando afuera de la zona de Reducido por diferencia de gol: Excursionistas tiene los mismos puntos: 53, pero +4; mientras que los de Berisso cuentan con un coeficiente de -1.

Para el encuentro de esta tarde, el entrenador Pablo Miranda, como acostumbra, recién dará a conocer la formación titular antes del inicio de las acciones.

Sin embargo, tendrá dos bajas obligadas para enfrentar al Charro, ya que no podrá contar con el defensor Alejo Lloyaiy ni con el goledor Emanuel Zagert, ambos expulsados en el partido con Sacachispas. Otros partidos: A las 15:30, Armenio vs. Real Pilar y Flandria vs. Acassuso. Y Laferrere vs. Midland (16).

REDUCIDO DE LA B NACIONAL

Por la revancha del Reducido de la B Nacional, Atlanta recibe hoy a las 13:45 a Morón, que ganó el partido de ida 1-0.