Policiales

Crece el drama vial en La Plata: un joven motociclista perdió la vida tras un choque brutal

16 de Noviembre de 2025 | 17:04

Un grave accidente de tránsito que tuvo lugar en la intersección de Avenida 44 y calle 229, de Lisandro Olmos, cobró la vida de un joven de 27 años. El siniestro, que involucró a una camioneta y una motocicleta, ocurrió en la noche de ayer, y el deceso de la víctima fue confirmado en el Hospital luego de haber sido trasladado de urgencia.

El hecho, que agudiza la problemática de tránsito en La Plata y la Región, tuvo como protagonistas a una moto marca Gilera 150 de color azul y una camioneta Ford F100 de color gris. La Justicia, tras el deceso del joven, recaratuló la investigación bajo la carátula de "homicidio culposo". 

En ese sentido, se supo que en el vehículo de menor porte circulaban dos hombres. El suceso, que había tenido lugar en el cruce mencionado, generó una fractura expuesta en uno de los sujetos y graves heridas en el sujeto que circulaba como acompañante a bordo de la moto. Ambos masculinos que se trasladaban en la motocicleta fueron derivados de urgencia al Hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero.

Lamentablemente, horas después de ser trasladado, se tomó conocimiento del deceso de quien viajaba como acompañante en la moto. Se trataba de un joven de 27 años. La muerte ocurrió a raíz de las severas lesiones sufridas durante la colisión.

El drama vial en La Plata

La Región atraviesa desde hace meses una situación crítica en materia vial, marcada por maniobras imprudentes, exceso de velocidad y una alarmante falta de respeto por las normas.

El tránsito se ha vuelto un verdadero infierno cotidiano, donde peatones, motociclistas y ciclistas transitan con el temor latente de terminar muy mal. Ese escenario volvió a mostrar su cara más trágica en las últimas horas, cuando, por causas que son motivo de investigación, se registró una nueva víctima fatal.

Un motociclista de 53 años murió tras impactar contra un vehículo en Tolosa, en un evento que volvió a exponer la vulnerabilidad de quienes circulan sobre dos ruedas en un tránsito cada vez más descontrolado. El hecho tuvo lugar en la calle 31 entre 522 y 523.

Según pudo saber este diario, la trágica secuencia se produjo cuando la víctima, que circulaba en una Rouser 250cc, golpeó con una Chevrolet modelo Meriva que avanzaba por la mano contraria. 

El motociclista salió despedido varios metros y cayó sobre el asfalto con lesiones visibles de extrema gravedad. Los vecinos que presenciaron la situación señalaron que el hombre alcanzó a decir que no podía respirar y que sentía un dolor intenso en el pecho.

Presentaba una fractura expuesta y tenía incrustado un fragmento plástico del rodado en la zona torácica. Minutos después del impacto llegó una ambulancia que intentó brindar la primera asistencia médica.

El personal sanitario trabajó sobre el herido en la vía pública y luego dispuso su traslado inmediato hacia el hospital más cercano. Durante el traslado, el estado del motociclista se agravó debido a la severidad de las lesiones internas. Los signos vitales eran débiles y el equipo médico informó que el cuadro era crítico desde el inicio.

Al ingresar al hospital, los profesionales de guardia iniciaron maniobras de emergencia, pero pese a los esfuerzos no lograron revertir la situación.

La muerte del paciente fue confirmada instantes después de su llegada. Fuentes policiales identificaron a la víctima como Néstor Raúl Barrenechea, un agente del Servicio Penitenciario bonaerense.

