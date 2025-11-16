Crece el drama vial en La Plata: un joven motociclista perdió la vida tras un choque brutal

Cayó el principal sospechoso por el secuestro y violación en el Parque Pereyra: es un sargento de la Bonaerense
Cayó el principal sospechoso por el secuestro y violación en el Parque Pereyra: es un sargento de la Bonaerense
La caravana de motos y otra noche de terror en La Plata: polémico evento con fuegos artificiales, "cortes" y maniobras temerarias
La muerte de Virginia Franco en City Bell: desorden, faltantes y los datos de la autopsia
Vuelve la inquietud en Arana por el trazado de la ruta provincial 6
La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver
Por razones climáticas, la Misa Criolla se desarrollará dentro de la Catedral
Conmoción en La Plata: ¿quién era el piloto que murió mientras corría la última vuelta en el Autódromo Roberto Mouras?
Tres reformas y múltiples frentes: el plan del Gobierno enfrenta tensiones políticas, sindicales y judiciales
Árboles caídos y vecinos sin luz: lo que dejó la tormenta en La Plata
¡Que remontada!: Los Pumas vencieron a Escocia 33 a 24 en un partidazo
Con más de 70 mil visitantes, “La Plata en Flor” vive su último día en Plaza Moreno
Chile elige presidente: una elección marcada por la polarización y una alta participación
Empresarios platenses frenan inversiones por baja en las ventas
Infidelidades que enferman: vinculan encuentros “fuera de la pareja” con el aumento de infecciones sexuales
La agenda deportiva del domingo llena de ilusiones a los futboleros: partidos, horarios y TV
Milei entre la épica del cambio y las tensiones internas: poder, influencia y el riesgo de la “nube tóxica”
Tendencia suicida con la inteligencia artificial: un peligro en red que jaquea a la juventud
Tras la lluvia, vino el alivio: refrescó y estará nublado en La Plata
Alarmante situación en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense: hay casi 63 mil presos
Mirtha Legrand cruzó a Fabiola Yáñez: “Brindaban mientras yo veía el ataúd de mi hermana por televisión”
Salas de escape educativas: juego, desafíos y trabajo en equipo
La elección de graduados cerró con un giro clave en Naturales
Carne “al horno”: fuerte suba y se viene otro aumento para las Fiestas
Colapinto puso quinta a fondo por el regreso del GP de Argentina
¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
Peces Raros: un regreso hipnótico a casa en el marco de Noches Capitales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un grave accidente de tránsito que tuvo lugar en la intersección de Avenida 44 y calle 229, de Lisandro Olmos, cobró la vida de un joven de 27 años. El siniestro, que involucró a una camioneta y una motocicleta, ocurrió en la noche de ayer, y el deceso de la víctima fue confirmado en el Hospital luego de haber sido trasladado de urgencia.
El hecho, que agudiza la problemática de tránsito en La Plata y la Región, tuvo como protagonistas a una moto marca Gilera 150 de color azul y una camioneta Ford F100 de color gris. La Justicia, tras el deceso del joven, recaratuló la investigación bajo la carátula de "homicidio culposo".
En ese sentido, se supo que en el vehículo de menor porte circulaban dos hombres. El suceso, que había tenido lugar en el cruce mencionado, generó una fractura expuesta en uno de los sujetos y graves heridas en el sujeto que circulaba como acompañante a bordo de la moto. Ambos masculinos que se trasladaban en la motocicleta fueron derivados de urgencia al Hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero.
Lamentablemente, horas después de ser trasladado, se tomó conocimiento del deceso de quien viajaba como acompañante en la moto. Se trataba de un joven de 27 años. La muerte ocurrió a raíz de las severas lesiones sufridas durante la colisión.
La Región atraviesa desde hace meses una situación crítica en materia vial, marcada por maniobras imprudentes, exceso de velocidad y una alarmante falta de respeto por las normas.
El tránsito se ha vuelto un verdadero infierno cotidiano, donde peatones, motociclistas y ciclistas transitan con el temor latente de terminar muy mal. Ese escenario volvió a mostrar su cara más trágica en las últimas horas, cuando, por causas que son motivo de investigación, se registró una nueva víctima fatal.
Un motociclista de 53 años murió tras impactar contra un vehículo en Tolosa, en un evento que volvió a exponer la vulnerabilidad de quienes circulan sobre dos ruedas en un tránsito cada vez más descontrolado. El hecho tuvo lugar en la calle 31 entre 522 y 523.
Según pudo saber este diario, la trágica secuencia se produjo cuando la víctima, que circulaba en una Rouser 250cc, golpeó con una Chevrolet modelo Meriva que avanzaba por la mano contraria.
El motociclista salió despedido varios metros y cayó sobre el asfalto con lesiones visibles de extrema gravedad. Los vecinos que presenciaron la situación señalaron que el hombre alcanzó a decir que no podía respirar y que sentía un dolor intenso en el pecho.
Presentaba una fractura expuesta y tenía incrustado un fragmento plástico del rodado en la zona torácica. Minutos después del impacto llegó una ambulancia que intentó brindar la primera asistencia médica.
El personal sanitario trabajó sobre el herido en la vía pública y luego dispuso su traslado inmediato hacia el hospital más cercano. Durante el traslado, el estado del motociclista se agravó debido a la severidad de las lesiones internas. Los signos vitales eran débiles y el equipo médico informó que el cuadro era crítico desde el inicio.
Al ingresar al hospital, los profesionales de guardia iniciaron maniobras de emergencia, pero pese a los esfuerzos no lograron revertir la situación.
La muerte del paciente fue confirmada instantes después de su llegada. Fuentes policiales identificaron a la víctima como Néstor Raúl Barrenechea, un agente del Servicio Penitenciario bonaerense.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí