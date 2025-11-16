¡Que remontada!: Los Pumas vencieron a Escocia 33 a 24 en un partidazo

Cayó el principal sospechoso por el secuestro y violación en el Parque Pereyra: es un sargento de la Bonaerense
Los Pumas dieron vuelta un partido muy trabado en el segundo tiempo y vencieron por 33 a 24 a Escocia en Edinburgo en el segundo amistoso internacional de la ventana de noviembre.
Con los tries de Julián Montoya, Rodrigo Isgró, Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Justo Piccardo, Los Pumas se despertaron en el segundo tiempo y cosecharon otro triunfo pensando en el Mundial 2027.
El equipo argentino no ganaba en suelo escoces desde noviembre de 2009, cuando obtuvo un trabajado triunfo por 9 a 6. El encuentro en el Scottish Gas Murrayfield mostró un desarrollo adverso desde el inicio, ya que Escocia se fue al descanso con un 14 a 0 que reflejó superioridad física y claridad en la distribución.
El impacto del tercer try local apenas comenzó el complemento obligó a Felipe Contepomi a intervenir de manera inmediata y a realizar cinco modificaciones simultáneas que alteraron por completo la dinámica del partido y evidenciaron el mal rendimiento de los titulares en esos puestos.
Los ingresos de Thomas Gallo y Francisco Coria Marchetti en la primera línea, de Pablo Matera como octavo y de la pareja Moyano-Carreras le dieron a Argentina presencia, control del punto de contacto y una conducción más precisa.
La respuesta apareció con una ráfaga de tries que cambió el rumbo del partido: Julián Montoya apoyó a los 56 minutos, Rodrigo Isgró sumó a los 58, Pedro Rubiolo aumentó a los 70, Matera llegó al ingoal a los 74 y Justo Picardo cerró el marcador a los 78.
Carreras aportó cuatro conversiones que aseguraron la distancia en el tramo final.
El seleccionado argentino, que venía de superar a Gales por 52 a 28, quedó con dos victorias en la gira y ahora apuntará al cierre ante Inglaterra el próximo domingo en Twickenham a las 13.10 hora argentina.
